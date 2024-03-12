影／勇士「TJD」暴力隔扣Wembanyama！老爸就是NBA名將Dale Davis

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Trayce Jackson-Davis本季在勇士長期擔任替補中鋒，幾乎吃掉了王朝功臣Kevon Looney的大部分上場時間。今天他除了隔扣Wembanyama之外，還繳出不錯的數據，上場26分鐘，攻下13分11籃板5助攻。
Trayce Jackson-Davis運動能力強 勇士看上他的即戰力
24歲的Trayce Jackson-Davis出生於2000年2月22日，目前已經24歲，算是大齡新秀，開發潛力不大，因此勇士用第二輪57號籤選他是因為他在禁區是即戰力。TJD身高206公分，可以擔任大前鋒，也可以打中鋒。
Jackson-Davis高中和大學都在印第安納州度過，高中就讀Center Grove，大學則在印第安納大學讀滿4年，2023年是他表現最好的一年，場均得到20.9分10.8籃板，引起一些關注，贏得Karl Malone獎。
TJD因其身材而被視為運動型大前鋒，他有能力在場上快速移動，並可以在籃下完成終結，他的運動能力是其在防守端的優勢，這從他大學最後一年場均2.9次阻攻，就能看出來。不過，他缺乏跳投能力是其罩門。
Trayce Jackson-Davis的老爸就是溜馬隊名將Dale Davis 在NBA打了17年
Trayce Jackson-Davis的母親是Karla Jackson，父親則是NBA名將Dale Davis，不過他主要是母親和繼父Raymond Jackson帶大的。TJD在高中開始，將原本的姓名「Trayce Davis」改成如今的Trayce Jackson-Davis，以感謝繼父的養育之恩。
Dale Davis原名Elliott Lydell Davis，他也是一名前職業籃球員，曾在NBA打了近17年（16個賽季），身高211公分，與兒子一樣他也是內線球員，而且也是4、5號都可以打。其生涯的大部分時間都在印第安納溜馬隊度過，溜馬球團在1991年選中了他。
Davis也曾在波特蘭拓荒者隊、金州勇士隊等其他球隊效力過一段時間，並於2007年在底特律活塞隊結束了自己的職業生涯。Davis不是一名出色的得分球員，但卻是個出色的籃板和防守悍將。他因自己在團隊中的領導能力，而在聯盟內部受到尊敬。
勇士隊內有多對「父子檔」，除了TJD和Dale Davis之外，還有Stephen Curry和Dell Curry、Gary Payton和Gary Payton II、Klay Thompson和Mychal Thompson、Andrew Wiggins和Mitchell Wiggins。
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