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金價短期可能回檔！但外銀估3大因素支撐　今年有望衝上2250美元

▲國際金價創新高後，外銀估短期可能回檔，但在3大因素支撐下，今年金價仍有望飆新高上看2250美元。（圖／記者顏真攝）
▲國際金價創新高後，外銀估短期可能回檔，但在3大因素支撐下，今年金價仍有望飆新高上看2250美元。（圖／記者顏真攝）

記者顏真真／台北報導

國際金價持續創下歷史新高，雖然短期可能回檔，不過，外銀認為，這並不意味著未來一年黃金不會進一步上漲，在美國有望降息、央行及投資人買盤、地緣政治風險可能加劇之下，黃金仍是一種有效的對沖工具，今年仍然看好黃金，預估金價將走高至每盎司2250美元，建議價格回檔時，可擇時加碼。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，雖然黃金面臨的幾個主要不利因素，卻沒有阻礙金價過去1個月的反彈。儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周的言論，重新點燃了市場對美國降息步伐的一些樂觀情緒，但市場普遍對降息時點和幅度變得更加謹慎。市場定價目前隱含2024年將降息略高於90個基點，低於大約1個月前的120個基點。此外，投資者一直在淨賣出黃金ETF、以買入收益率較高的優質政府債券。

瑞銀認為近期的金價反彈或部分由於技術性因素，因為價格突破了關鍵阻力位，預估金價在短期內有可能回檔，但這並不意味著未來一年沒有上漲空間，主要還有美國有望降息、央行及投資人買盤、地緣政治風險可能加劇，這些都可能支撐金價。

瑞士黃金出口資料顯示，未來幾個月央行的需求可能持續。在此之前，全球央行在過去兩年中每年買入超過1000公噸的黃金，這是自1960年代以來的最高水準。中國投資者對黃金的需求也很強勁，暗含其對股市和房地產前景持謹慎態度。1月黃金出貨量環比增長近一倍，達到207公噸，其中約一半出口到中國。

此外，瑞銀預估投資者將重新買入ETF，因為他們預期美聯儲將降息，以及黃金最近的勢頭可能會進一步吸引投資，再加上地緣政治風險可能加劇。俄烏衝突仍然存在不確定性，局勢的意外轉變可能會導致市場波動。巴以衝突也一樣，對紅海航道的襲擊也沒有停止。

因此，瑞銀今年仍然看好黃金，預計金價將走高至每盎司2250美元，並建議價格回檔時可擇時加碼，並可將黃金視為對沖投資組合風險上升的良好工具，在多元化和平衡型美元投資組合中配置約5%的黃金，瑞銀亦看好部分滯漲的金礦公司，與實物金屬相比，前者的相對價值或許具有吸引力，並且有可能為投資者創造難以通過黃金獲得的潛在收入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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