金價短期可能回檔！但外銀估3大因素支撐　今年有望衝上2250美元

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瑞銀認為近期的金價反彈或部分由於技術性因素，因為價格突破了關鍵阻力位，預估金價在短期內有可能回檔，但這並不意味著未來一年沒有上漲空間，主要還有美國有望降息、央行及投資人買盤、地緣政治風險可能加劇，這些都可能支撐金價。
瑞士黃金出口資料顯示，未來幾個月央行的需求可能持續。在此之前，全球央行在過去兩年中每年買入超過1000公噸的黃金，這是自1960年代以來的最高水準。中國投資者對黃金的需求也很強勁，暗含其對股市和房地產前景持謹慎態度。1月黃金出貨量環比增長近一倍，達到207公噸，其中約一半出口到中國。
此外，瑞銀預估投資者將重新買入ETF，因為他們預期美聯儲將降息，以及黃金最近的勢頭可能會進一步吸引投資，再加上地緣政治風險可能加劇。俄烏衝突仍然存在不確定性，局勢的意外轉變可能會導致市場波動。巴以衝突也一樣，對紅海航道的襲擊也沒有停止。
因此，瑞銀今年仍然看好黃金，預計金價將走高至每盎司2250美元，並建議價格回檔時可擇時加碼，並可將黃金視為對沖投資組合風險上升的良好工具，在多元化和平衡型美元投資組合中配置約5%的黃金，瑞銀亦看好部分滯漲的金礦公司，與實物金屬相比，前者的相對價值或許具有吸引力，並且有可能為投資者創造難以通過黃金獲得的潛在收入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。