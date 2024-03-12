管碧玲仇恨值最高？矢板明夫指「炒作」：對岸在製造台灣內部對立

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫認為，在民主國家，所有政治人物都在用自己以為正確的方法，來為國家做事情。「你可以喜歡或不喜歡、支持或不支持，但用『仇恨』這個詞，我認為還是有所誇大了。」
他接續表示，「而且管碧玲這些天，就金門翻船事件和中方周旋，為了維護台灣的尊嚴與主權據理力爭，並沒有做出任何傷害台灣的事情。如果要說是對岸對管碧玲懷恨在心，尚可理解，為什麼會有台灣人恨她？」矢板明夫更直言，「這些恨她的台灣人，為什麼要站在對岸的立場思考問題？」
矢板明夫表示，「難道翻船事件之後，立刻卑躬屈膝、對於對岸的要求言聽計從、把相關海巡署的職員送到對岸接受中國法律的審判，就是正確的處理方式嗎？海巡署的官兵為了守護我們生活在台灣每一個人的生命財產安全，不辭辛苦、冒著風險守衛海疆，作為海洋事務的主管官員，出事的時候全力守護部下，不正是她應該做的嗎？」
矢板明夫舉例指出，如果部下在工作上出現瑕疵、或者做出不符合規定的事情，自然有法律和內部規定可以處理。「那是台灣自己的事情。現在還在和對方交涉，台灣社會需要的是團結才對。最近有一種危言聳聽的聲音，好像是說，因為海洋委員會處理不當，可能會引發戰爭。但是我們看到，事發之後，中國軍隊沒有正式表態、人民日報也從來沒有提及過金門這件事情。」
矢板明夫認為，這顯示出「對岸也不想把事態擴大」，對岸去年剛剛提出福建省的「兩岸融合發展示範區」目標。如果金門的對立升級，對福建的經濟打擊也很大。「現在對岸的種種操作，就是想借這一場翻船事件，製造台灣內部的對立、分化台灣社會。大家千萬不要上當。」