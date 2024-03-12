慎防台海議題中途「爆炸」！CNN：台灣從全球最危險變得更危險

管碧玲仇恨值最高？矢板明夫指「炒作」：對岸在製造台灣內部對立

▲大數據顯示，深陷陸艇案爭議的海委會主委管碧玲負面聲量居高不下，更是目前仇恨值最高的官員。（圖／記者葉政勳攝）
▲大數據顯示，深陷陸艇案爭議的海委會主委管碧玲負面聲量居高不下，更是目前仇恨值最高的官員。（圖／記者葉政勳攝）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國「三無」快艇闖入金門海域意外翻覆，造成2死事件，近來不僅是台灣，連在國際社會都備受關注。日本產經新聞台北之局局長矢板明夫表示，看到親中媒體炒作海洋委員會主委管碧玲在民調中的「仇恨值最高」，感到不可思議，更直言對岸就是想藉這起事件製造台灣內部的對立，「這些恨她的台灣人，為什麼要站在對岸的立場思考問題？」

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矢板明夫在臉書上針對近來快艇翻覆事件表達看法，稱最近發現很多親中的媒體都在炒作海洋委員會主委管碧玲在民調中的「仇恨值最高」這件事，覺得有些不可思議，「首先，我不太清楚為什麼台灣的媒體經常愛使用『仇恨值』這個詞。在我的印象中，別的國家有關政治的用語中，似乎很少用到這個詞。」

矢板明夫認為，在民主國家，所有政治人物都在用自己以為正確的方法，來為國家做事情。「你可以喜歡或不喜歡、支持或不支持，但用『仇恨』這個詞，我認為還是有所誇大了。」

他接續表示，「而且管碧玲這些天，就金門翻船事件和中方周旋，為了維護台灣的尊嚴與主權據理力爭，並沒有做出任何傷害台灣的事情。如果要說是對岸對管碧玲懷恨在心，尚可理解，為什麼會有台灣人恨她？」矢板明夫更直言，「這些恨她的台灣人，為什麼要站在對岸的立場思考問題？」

矢板明夫表示，「難道翻船事件之後，立刻卑躬屈膝、對於對岸的要求言聽計從、把相關海巡署的職員送到對岸接受中國法律的審判，就是正確的處理方式嗎？海巡署的官兵為了守護我們生活在台灣每一個人的生命財產安全，不辭辛苦、冒著風險守衛海疆，作為海洋事務的主管官員，出事的時候全力守護部下，不正是她應該做的嗎？」

矢板明夫舉例指出，如果部下在工作上出現瑕疵、或者做出不符合規定的事情，自然有法律和內部規定可以處理。「那是台灣自己的事情。現在還在和對方交涉，台灣社會需要的是團結才對。最近有一種危言聳聽的聲音，好像是說，因為海洋委員會處理不當，可能會引發戰爭。但是我們看到，事發之後，中國軍隊沒有正式表態、人民日報也從來沒有提及過金門這件事情。」

矢板明夫認為，這顯示出「對岸也不想把事態擴大」，對岸去年剛剛提出福建省的「兩岸融合發展示範區」目標。如果金門的對立升級，對福建的經濟打擊也很大。「現在對岸的種種操作，就是想借這一場翻船事件，製造台灣內部的對立、分化台灣社會。大家千萬不要上當。」

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