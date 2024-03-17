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林依晨成名曲〈孤單北半球〉是翻唱！這6首歌原唱另有其人

▲林依晨的成名曲〈孤單北半球〉只是翻唱，《NOWnews今日新聞》帶讀者來看看還有哪6首歌的原唱另有其人。（圖／滾石唱片YouTube）
▲林依晨的成名曲〈孤單北半球〉只是翻唱，《NOWnews今日新聞》帶讀者來看看還有哪6首歌的原唱另有其人。（圖／滾石唱片YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

華語樂壇上每個歌手幾乎都有成名曲，這些朗朗上口、耳熟能詳的旋律，大部分的人都會認為聽到的版本就是原唱。事實上，有許多歌曲，都是被翻唱者唱紅，這些傳唱度超高的歌曲，您知道它們的原唱另有其人嗎？《NOWnew今日新聞》現在帶您來了解，這些6首知名歌曲其實都是翻唱！

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〈孤單北半球〉林依晨成名曲　原唱是歐得洋

2004年林依晨與賀軍翔主演偶像劇《愛情合約》，片尾曲就是由女主角林依晨所演唱的〈孤單北半球〉，該劇在當時受到歡迎，片尾曲與原聲帶也因此走紅。這首歌也成為林依晨的成名曲，事實上，它是2003年歌手歐得洋原唱的歌曲。

▲林依晨完美出席《車頂上的玄天上帝》首映會。（圖／甲上）
▲林依晨唱紅〈孤單北半球〉這首歌。（圖／甲上）
〈有多少愛可以重來〉被迪克牛仔唱紅　原唱居然是黃仲崑

歌手迪克牛仔以翻唱而出名，其中一首代表歌曲〈有多少愛可以重來〉發行於1999年的專輯，紅極一時。不過他其實只是翻唱，原唱是演過《台灣龍捲風》、《麻醉風暴》的黃仲崑，〈有多少愛可以重來〉是他在歌手時期的代表作。

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▲黃仲崑的成名曲〈有多少愛可以重來〉，許多人以為迪克牛仔是原唱。（圖／資料照）
〈對面的女孩看過來〉成國民情歌　任賢齊版本不是原唱

這首歌光看歌名，許多6、7年級生就可以哼出副歌旋律，事實上，這首歌的作詞、作曲、原唱是馬來西亞歌手阿牛（陳慶祥），發行於1997年，隔年任賢齊翻唱的版本讓這首歌爆紅，成為了他歌手生涯其中一首代表作。

▲任賢齊在電影《臨時劫案》中飾演老人院社工慕容輝。（圖／記者陳明安攝影）
▲任賢齊的夯曲〈對面的女孩看過來〉，原唱是阿牛。（圖／記者陳明安攝影）
〈心牆〉原唱不是郭靜　唱片公司失誤反讓歌曲爆紅

〈心牆〉也是讓大眾對郭靜印象深刻的其中一首歌，然而這首歌的原唱與翻唱，來自於一次唱片公司的「失誤」。〈心牆〉收錄在郭靜的第三張專輯《在樹上唱歌》中，是林俊傑早期創作的作品，這首歌的原唱是福茂唱片旗下的歌手林采欣，歌曲發行於2005年，但當時唱片公司將演唱者誤植為「郭靜」，此時福茂唱片「將錯就錯」讓郭靜翻唱這首歌，並於2009年發行。〈心牆〉就這樣不小心被郭靜唱紅，讓原本知悉原唱的人，對唱片公司此舉感到不滿。

▲郭靜北流開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲郭靜成名曲〈心牆〉，她其實不是原唱。（圖／記者陳明中攝）
〈思念是一種病〉原唱是齊秦　被張震嶽、蔡健雅唱紅了

談到〈思念是一種病〉這首歌，7、8年級生馬上想到張震嶽，但這首歌其實是齊秦的歌曲！張震嶽2007年在《OK》專輯中，與蔡健雅合唱這首〈思念是一種病〉從此廣為流傳。許多人不知道，這首歌最初是齊秦收錄於1989年《紀念日》專輯中的歌曲。

〈當你孤單你會想起誰〉張棟樑是翻唱！原唱是這個團體

想到馬來西亞歌手張棟樑，你一定聽過這首歌，但你應該沒想過他其實不是原唱！這首歌是張棟樑在2005年發行的代表作，歌曲節奏輕快、容易哼唱，歌曲年齡層從小孩到大人都適合聆聽。原唱其實是團體「NBC新少年俱樂部」，歌曲發行於1994年，比張棟樑版本早了超過10年，然而這個團體在當初並未成名，不久以後便銷聲匿跡。

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