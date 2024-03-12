獨／高雄必比登餐廳「雲來坊」營業至3/25 業者：不排除另闢新點
高雄「雲來坊」主打中是私房料理，以現點現做、料好實在，每道菜2、300元的價位擄獲不少南台灣饕客的心，並連續兩屆獲得米其林必比登殊榮，目前驚傳將歇業，最後營業日為3月25日。葉者也親自證實此消息，並回應：「不排除將來另闢新點。」
記者葉盛耀/綜合報導
雲來坊主打中式私房料理，像是炒三絲、滷蹄膀、紅燒獅子頭、臭豆腐、滑蛋蝦仁都是招牌菜色。米其林指南對於雲來坊的描述也提到：「開業20餘年，一直以新鮮食材炮製出各式家常菜餚，氣氛舒適，猶如在家用餐般輕鬆自在。」並提及「然而小店生意繁忙，故婉拒下單後加點，建議先諮詢老闆娘。」其實雲來坊不僅不接受加點菜色，老闆娘還會針對顧客點的菜色給予建議，希望刪減，讓顧客可以吃到滋味均衡的菜色。
也有不少顧客抱怨雲來坊電話打不通，外傳老闆娘不願意接電話，老闆娘Swee姊親自向記者解釋，雲來坊的顧客多以熟客居多，自從獲得米其林殊榮後，許多老主顧與其抱怨反而訂不到位子，加上人手實在少，因此繁忙時候容易沒接到電話。
從GOOGLE 評論可看到雲來坊有超過600則評論，平均獲得4.5分。雲來坊如今確定將於3月25日歇業，老闆娘Swee也親自向記者透露，原本只想低調地默默熄燈，先休息一陣子，但目前也有不少老主顧知道此事，也表示不捨。Swee也提到，「謝謝大家的喜愛，未來不排除會找新店另外開幕。」