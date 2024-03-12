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小磨坊神壇沒坐穩就翻車！辣椒粉被爆「克美素」殘留　顧客傻眼了

▲小磨坊完美躲過這次蘇丹紅毒辣椒粉風波，其實是因為內部早就有建立「食安中心」的制度，過去7年都是自費檢驗產品的安全性。（圖/小磨坊臉書）
▲小磨坊完美躲過這次蘇丹紅毒辣椒粉風波，其實是因為內部早就有建立「食安中心」的制度，過去7年都是自費檢驗產品的安全性。（圖/小磨坊臉書）

記者潘毅／綜合報導

蘇丹紅食安風暴持續延燒，許多大廠紛紛中鏢，讓民眾人人自危。不過知名辛香料公司的「小磨坊」，則在7年前就成立「食安中心」，內部早已自我檢驗513次，避過蘇丹紅風波。正當大批顧客大讚小磨坊是最後良心的時候，沒想到卻又立刻翻車，因為「小磨坊」在2月時就被驗出，其紅辣椒粉有農藥「克美素」殘留。

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據《食力foodNEXT》報導，小磨坊董事長董大斌就指出，小磨坊在2017年就成立食安中心，訂定自主風險監控計畫，以蘇丹紅辣椒粉為例，在2021年至2023年間就自主送驗513次，光這513次，總檢驗費就156萬元。而這樣嚴謹的態度，被外界認為是逃過這次蘇丹紅風波最大的主因，因此紛紛湧入臉書大讚小磨坊是最後良心。

▲小磨坊第一時間就發出聲明，並且附上檢驗報告，證明自家產品沒有使用到有問題的辣椒粉原料。（圖/小磨坊提供））
▲小磨坊過去曾發出聲明，並且附上檢驗報告，證明自家產品沒有使用到蘇丹紅的辣椒粉原料。（圖/小磨坊提供））
小磨坊神壇沒坐穩就翻車！避開蘇丹紅逃不過「克美素」

台北市衛生局2月查驗包含辣椒粉及辣椒醬共23件產品，檢驗項目包括蘇丹色素、規定外色素及殘留農藥；沒想到清流廠商小磨坊中槍，其在家樂福線上購物販售的紅辣椒粉，被檢出克美素0.1ppm，北市衛生局指出，目前不合規定產品皆已勒令下架。

事件曝光後，小磨坊臉書也遭大批網友、顧客湧入留言酸：「傻人老闆，翻車了」、「結果那麼快就驗出農藥，翻車了」、「才剛誇完你們是良心企業耶，現在還有什麼可信」。

▲台北市衛生局近期針對網路電商平台及市售販售之辣椒粉（醬）食品進行抽驗，其中小磨坊的辣椒粉產品遭驗出農藥殘留。（圖／北市衛生局提供）
▲台北市衛生局近期針對網路電商平台及市售販售之辣椒粉（醬）食品進行抽驗，其中小磨坊的辣椒粉產品遭驗出農藥殘留。（圖／北市衛生局提供）


克美素是什麼

「克美素」（Chlormequat）是一種植物的生長調節劑類型的農藥，據SGS安心資訊平台資訊顯示，「克美素」可合法使用於大小黑麥、菊花、油菜籽等作物，但有殘留容許量標準。

食品藥物管理署及 (TFDA) 公布，自2022年起至2023年11月14日止，邊境檢驗不符合食品資訊共有58件產品檢出克美素超標，包括食用蕈菇類 (猴頭菇、白木耳、桑黃粉等)、青花菜、馬蹄丁、大白測、香辛料 (辣椒粉等)、燕麥、黑豆、葡萄等產品，其中超過七成為來自中國大陸的食品。

在2022年時，台灣也有曾有白木耳被驗出「克美素」超標。當時毒物專家招名威提到，「克美素的話，它的毒性雖然偏低，（但）也會造成發育性的毒性，甚至可能對於生殖系統會有一些傷害」。

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