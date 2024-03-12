小磨坊神壇沒坐穩就翻車！辣椒粉被爆「克美素」殘留　顧客傻眼了

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小磨坊神壇沒坐穩就翻車！避開蘇丹紅逃不過「克美素」
台北市衛生局2月查驗包含辣椒粉及辣椒醬共23件產品，檢驗項目包括蘇丹色素、規定外色素及殘留農藥；沒想到清流廠商小磨坊中槍，其在家樂福線上購物販售的紅辣椒粉，被檢出克美素0.1ppm，北市衛生局指出，目前不合規定產品皆已勒令下架。
事件曝光後，小磨坊臉書也遭大批網友、顧客湧入留言酸：「傻人老闆，翻車了」、「結果那麼快就驗出農藥，翻車了」、「才剛誇完你們是良心企業耶，現在還有什麼可信」。
克美素是什麼
「克美素」（Chlormequat）是一種植物的生長調節劑類型的農藥，據SGS安心資訊平台資訊顯示，「克美素」可合法使用於大小黑麥、菊花、油菜籽等作物，但有殘留容許量標準。
食品藥物管理署及 (TFDA) 公布，自2022年起至2023年11月14日止，邊境檢驗不符合食品資訊共有58件產品檢出克美素超標，包括食用蕈菇類 (猴頭菇、白木耳、桑黃粉等)、青花菜、馬蹄丁、大白測、香辛料 (辣椒粉等)、燕麥、黑豆、葡萄等產品，其中超過七成為來自中國大陸的食品。
在2022年時，台灣也有曾有白木耳被驗出「克美素」超標。當時毒物專家招名威提到，「克美素的話，它的毒性雖然偏低，（但）也會造成發育性的毒性，甚至可能對於生殖系統會有一些傷害」。