台股挑戰2萬點！終場大漲188點 台積電止穩、鴻海勁揚8%接棒衝
美股四大指數11日大多收低，台北股市今（12）日開低走高，終場大漲188點，收在19914點，再次挑戰2萬關卡，權值王台積電止穩，最後收漲4元至770元，漲幅0.5%。鴻海接棒衝，大漲9.5元至119元，漲幅高達8.68%。
記者鄭妤安／台北報導
美國通膨數據公布前夕，華爾街股市主要指數今天則大多收低。道瓊工業指數小漲46.97點，或0.12%，收38769.66點；標準普爾指數小跌5.75點，或0.11%，收5117.94點；那斯達克指數下跌65.84點，或0.41%，收16019.27點。費城半導體指數下挫67.58點，或1.36%，收4890.20點。
其他半導體類股持續高檔拉回，AI晶片大廠輝達一度追低3.84%，終場下跌逾2%，台積電ADR更重摔5%。台北股市今日早盤下跌超過60點，最低跌至19664點，跌幅約0.2%，盤中翻紅大漲，一度漲至19917點，最後收在19914點，勁揚188點，漲幅接近1%。
權值王台積電早盤跌10元，盤中翻紅，最後收漲4元至770元，漲幅0.52%；鴻海接棒大漲9.5元至119元，漲幅高達8.68%；世界先進、聯電、廣達、宏碁、長榮航等低檔股同步反彈。