美首編31.4億「歷史性投資」軍援台灣 外交部：展現對台高度重視
美國首度在2025年預算中，第一次單獨列出預算，編列1億美元（約31.4億）經費，協助台灣強化嚇阻力。對此，外交部回應，這是美方再次展現對台灣國防需求的高度重視，協助強化我國防衛與嚇阻能力，外交部對此表示高度歡迎。
記者邱新博／台北報導
白宮公布2025財政年度預算案，在國務院編列一億美元（約新台幣31.4億元）協助台灣強化安全。美國國務院稱這是筆「歷史性」投資，將用於包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）管道援助軍備等方式，提升台灣嚇阻力，維持台海和平與穩定。
對此，外交部發言人劉永健今天回應記者提問時表示，美國首度在預算案中單獨列出台灣，編列經費協助台灣強化嚇阻能力，這是美方再次展現對台灣國防需求的高度重視，協助強化我國防衛與嚇阻能力，外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。
此外，副總統當選人蕭美琴將在就職之前前往美國，外交部對此回應表示，沒有相關資訊；民進黨發言人吳崢11日則表示，蕭美琴赴美是私人行程，民進黨沒有更多資訊。