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影／勇士場上「內鬨」！Wiggins對Podziemski飆髒話：你他X在說啥

▲勇士前鋒Andrew Wiggins在快攻中嘗試了一次有爭議的上籃選擇，而不是傳給空檔的勇士新秀Brandin Podziemski，這也引發了兩人爭執，Wiggins在場上對隊友飆髒話。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士前鋒Andrew Wiggins在快攻中嘗試了一次有爭議的上籃選擇，而不是傳給空檔的勇士新秀Brandin Podziemski，這也引發了兩人爭執，Wiggins在場上對隊友飆髒話。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews／綜合報導

金州勇士隊在今（12）日以112：102擊敗聖安東尼奧馬刺隊，在這場勝利中發生了一個不那麼好的插曲，勇士前鋒Andrew Wiggins在快攻中嘗試了一次有爭議的上籃選擇，而不是傳給空檔的勇士新秀Brandin Podziemski，這也引發了兩人爭執。Podziemski不給面子指正Wiggins的動作，讓對方感到不滿，直接飆髒話回嗆：［你他X是在說什麼？」

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此役第二節進行到第8分鐘，Wiggins接球後發動快攻，Podziemski隨後也上來接應，不過Wiggins選擇自己上籃、並發生掉球，後者看到後不滿地碎念了一句，引起了這位勇士前鋒的不滿，直接回嗆小老弟。

根據報導，當時Podziemski是說：「Wiggs 加油好嗎？（Come on, Wiggs! Come on.）。」但Wiggins似乎因此被惹惱，直接飆出兩句髒話回對方：「你他X是在說什麼，黑X（The f*ck are you talking about, n****）？」

▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins受傷，G6能否上場存疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins本季狀態不佳，上場時間也逐漸讓給新秀。（圖／美聯社／達志影像）
新秀命令老將往往不會有好結果，雖然本季Podziemski憑自己的表現贏得了輪換位置，而Wiggins則是被下放板凳，但後者畢竟是2022年勇士冠軍的大功臣，目前輪換的優先次序，可能不意味著Podziemski取得了在隊內批評Wiggins決策的權力。

雖然當下看起來，Podziemski的機會確實更好，但Wiggins也有足夠的信心認為自己能在那次進攻機會中攻擊籃筐，所以他不太喜歡對方給自己這種反應。

▲勇士後衛Brandin Podziemski打出好表現，勇士捨不得賣掉他。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士後衛Brandin Podziemski打出好表現，成為勇士後場主要輪換。（圖／美聯社／達志影像）
所幸這並沒有影響到勇士拿下這場勝利，Podziemski此役替補拿到14分8籃板，而先發的Wiggins則得到16分4籃板。Podziemski本賽季場均可以貢獻9.7分5.8 籃板3.9 助攻，上場時間比Wiggins更多。

由於年輕球員的好表現，Wiggins等老將球員的發揮空間正在減少，在一個令人失望的賽季中，他場均貢獻12.5分4.2籃板，Steve Kerr在失去對他的信任後，轉而給Podziemski和Jonathan Kuminga等球員更多時間。

儘管如此，激烈的交流似乎並沒有對團隊產生任何影響。 事實上，球隊在接下來的季度表現出色，擴大了領先優勢。 第三節球隊全面發力，打出32-18的小高潮，將領先擴大到14分。

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