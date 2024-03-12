密集恐懼者慎入！牠們不是肥蛆 環境部補助台中養超級昆蟲吃廚餘
黑水虻是實踐循環農業的超級昆蟲，台灣投入黑水虻養殖逾10年，但受限於法令規定、成本等因素，甚少大規模養殖。環境部長薛富盛等人今天應立委蔡其昌之邀，前往外埔綠能生態園區會勘，未來環境部將補助82%經費試辦黑水虻養殖計畫，去化台中市每天產生的廚餘。
記者顏幸如／台中報導
台灣每日生產1300多噸家戶廚餘，早年廚餘多半被送去餵豬，隨著非洲豬瘟疫情持續進逼台灣，廚餘被視為傳播疫情的可能途徑，農委會自2021年9月起全面暫停廚餘餵豬，許多家戶廚餘無處可去。苗栗、彰化、雲林、南投幾個鄉鎮的清潔隊組成「黑水虻去化廚餘聯盟」，以飼養黑水虻的方式就地去化廚餘。
黑水虻有著驚人食量、幾乎不挑食的特性，幼蟲不僅可以很快吃光廚餘，烘乾後還可做成禽畜飼料，蟲蛹、蟲糞能做成肥料，「小蟲立大功」是發展綠色經濟、尋找飼料動物性蛋白質替代來源的全球明日之星，國內已有多家生物科技公司投入養殖。
台中市廚餘一向由外埔綠能生態園區處理，廚餘處理完會產生沼渣、沼液及雜質，過去載運到其他地方再利用，但運輸過程會產生碳排及成本。為了推動永續循環經濟，立委蔡其昌今（12）日邀集環境部長薛富盛、環管署署長顏旭明、市議員施志昌、市府環保局副局長陳政良等人前往會勘，爭取環境部補助1400萬元，試辦黑水虻去化沼液、沼渣及雜質，未來有機會成為全國黑水虻處理沼渣液再利用的循環經濟示範基地。
環境部長薛富盛表示，環境部將補助外埔綠能生態園區82%經費，試辦黑水虻養殖計畫，在內部把廚餘處理完畢。未來沼渣、雜質經黑水虻吃食後，產生的蟲糞及蟲體能夠成為肥料；沼液經水質淨化後，25%上層液於廚餘製漿時循環利用，40%成為液肥，35%成為肥料，對農民非常有幫助。