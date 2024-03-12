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到「貳樓林口店」露營！挑高7米印地安帳篷、野炊系早午餐開箱

▲貳樓2024超狂林口風格露營概念店開箱！獨棟挑高7米巨型印地安帳篷，中央熊熊營火陪吃限定野炊系早午餐，結合日本Quick Camp陳列戶外美式打卡點，3月14日白色情人節開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓2024超狂林口風格露營概念店開箱！獨棟挑高7米巨型印地安帳篷，中央熊熊營火陪吃限定野炊系早午餐，結合日本Quick Camp陳列戶外美式打卡點，3月14日白色情人節開幕。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

超人氣早午餐貳樓2024超狂新店開幕！《NOWnews今日新聞》帶大家造訪林口第20號店，在獨棟挑高7米的黑盒子裡打造風格露營概念店，巨型印地安帳篷中央還有熊熊營火陪吃飯，結合日本露營品牌Quick Camp在戶外陳列美式有型打卡點，還有限定野炊系早午餐，一次整理全開箱，3月14日白色情人節開幕。

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3月14日白色情人節正式開幕的「貳樓林口風格露營店」，全新打造野營森活時光！顛覆連鎖餐廳規格化的限制，貳樓繼「地中海度假飯店」淡水店、「未來城市森林」台中秀泰文心店、「美式街頭風」桃園華泰店，2024年又一最新力作曝光。

▲貳樓2024年第20號店，全新「貳樓林口風格露營店」3月14日白色情人節正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓2024年第20號店，全新「貳樓林口風格露營店」3月14日白色情人節正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
隱身在獨棟挑高7米、寬敞94坪空間，黑盒子裡的「貳樓林口風格露營店」，將大自然融合在現代設計中，延伸「露營是尋找最適合居住的環境」概念，呼應林口在地特色，打造城市裡的山中木屋。當霧氣漸起，有如置身縹緲仙氣的山林中野營。

▲貳樓林口店正中央有巨型印地安帳篷與營火。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓林口店正中央有巨型印地安帳篷與營火。（圖／記者蕭涵云攝）
再次聯手「晴天見設計」統籌空間規劃、「亦星室內設計」委任監造，「貳樓林口風格露營店」挑高大坪數，採用巨大實木樹幹形塑樹林感，交錯燈條打造的燈柱，結合自然脈動的閃爍燈光，重現星光、營火、樹木的既視感。

▲「貳樓林口風格露營店」有如山中木屋，享受邊露營邊用餐的愜意氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「貳樓林口風格露營店」有如山中木屋，享受邊露營邊用餐的愜意氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
多面岩石牆面配合大片鏡面、落地玻璃營造的空間感，搭配木紋年輪造型的窗貼，讓人走進屋內就像穿梭在山林小徑中，讓空間感更為延伸；店外還有一排落雨松圍繞，增添神祕氛圍。

▲貳樓林口店戶外等候區設置Quick Camp露營拍照打卡區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓林口店戶外等候區設置Quick Camp露營拍照打卡區。（圖／記者蕭涵云攝）
店內最吸引人的莫過於中央營火區，在巨型印地安帳篷裡，打造象徵露營精神的營火台升起熊熊火焰，外圍環繞著Quick Camp露營軍椅、放滿圖騰抱枕的卡座客席，就像圍聚開營火派對般舒適。還別出心裁首度打造空間香氛，選用雪松、檀香、絲柏的精油香氛，營造森林氣息。

▲挑高7米巨型印地安帳篷，到「貳樓林口店」超狂露營了。（圖／記者蕭涵云攝）
▲挑高7米巨型印地安帳篷，到「貳樓林口店」超狂露營了。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「貳樓林口店」座位圍繞著中央帳篷，享受大家一起露營的感覺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「貳樓林口店」座位圍繞著中央帳篷，享受大家一起露營的感覺。（圖／記者蕭涵云攝）
戶外還特別與日本露營風格品牌Quick Camp攜手合作，打造一處絕佳露營打卡點，在露營燈與碎石地面上陳列蛋捲桌及摺疊椅，拉起三角旗幟、戶外燈串，並融入美式風格的壁爐設計，超Chill又愜意的Outdoor精神，通通一鏡到底方便取景。

▲貳樓林口店打造「野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力」、「Greek Style 野炊系炭烤雞肉早午餐」2款限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓林口店打造「野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力」、「Greek Style 野炊系炭烤雞肉早午餐」2款限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
「貳樓林口風格露營店」更打造2款限定餐點，「野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力」以紙包方式悶烤撒上義式香草的魚菲力，香味鎖入魚肉、再擠上酸爽檸檬，搭配口感清爽的櫛瓜沙拉與蒜香法式長棍；「Greek Style 野炊系炭烤雞肉早午餐」則有炭香味十足的雞肉串，沾取希臘優格醬與鷹嘴豆泥，搭配貳樓經典的橙香丹麥吐司，露營感滿滿。

▲人氣早午餐名店貳樓進駐林口，讓人在城市裡也能感受豪華露營氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲人氣早午餐名店貳樓進駐林口，讓人在城市裡也能感受豪華露營氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
開幕3月14日起，歡迎民眾挑戰「釘孤支」遊戲，有機會獲得林口店限定、露營必備的「DIY烤棉花糖組」；加入會員到林口店消費，還能加價帶走限定「貳樓野營箱」。

▲呼應Outdoor露營風格，「貳樓林口店」獨家開吃野炊系早午餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲呼應Outdoor露營風格，「貳樓林口店」獨家開吃野炊系早午餐。（圖／記者蕭涵云攝）

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