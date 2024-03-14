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貳樓林口店今開幕！「最難訂早午餐」訂位攻略：淡水、台中都秒吃

▲預約困難貳樓早午餐今開幕林口風格露營店！週末假日訂位滿到4月。其實，貳樓網路訂位每月1號開放下個月預約「全店座位數1/3」，信義微風南山、淡水、台中秀泰文心店現場候位都還有得吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲預約困難貳樓早午餐今開幕林口風格露營店！週末假日訂位滿到4月。其實，貳樓網路訂位每月1號開放下個月預約「全店座位數1/3」，信義微風南山、淡水、台中秀泰文心店現場候位都還有得吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

「預約困難早午餐」貳樓林口風格露營店今白色情人節（3月14日）開幕！據業者透露，貳樓林口店於開幕前兩週開放訂位，熱門的週末假日已全滿到4月。想朝聖的人看仔細，其實貳樓網路訂位是有邏輯的，每月1號開放下個月預約，而且只開放「全店座位數的1/3」供網訂，其實早一點到「現場候位」幾乎都能等得到進場，超難訂的台北信義區微風南山店、淡水站前店、台中秀泰文心店都吃起來。

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大家最愛的貳樓早午餐又有新店！貳樓進駐林口，打造有如「山中木屋」的風格露營店型，在超醒目黑盒子裡，搭起巨型七米高印地安帳篷，中央燃起熊熊營火，開吃限定野炊系早午餐。

▲貳樓林口店戶外等候區設置Quick Camp露營拍照打卡區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓林口風格露營店門口打造Quick Camp露營打卡區，在戶外候位還能拍美照。（圖／記者蕭涵云攝）
顛覆連鎖餐廳規格化的限制，近年貳樓每回開設新據點，都像籌備旗艦店般隆重，不只風格、形象都不重複，還著重結合在地特色，呈現特殊設計與獨創餐點，被受消費者喜愛。

▲貳樓證實因全球性通膨、4大原物料齊漲，整體菜單有6成品項調漲「最多貴40元」，平均漲幅約5%。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓預約困難榜上有名的分店，還有像「地中海度假飯店」的淡水站前店。（圖／記者蕭涵云攝）
在足以稱為「最難訂早午餐」的信義微風南山店後，「地中海度假飯店」淡水店、「未來城市森林」台中秀泰文心店，接連都是榜上有名的預約困難店點。如今又開了符合時下camping風潮的貳樓林口風格露營店，簡直比懶人露營還更方便，連一卡皮箱也不用帶就能開露。

▲光幕與投影交互配合，隨著時間變化，用餐可享受從清晨、白天、傍晚至黑夜，體驗一日光影層次變化。（圖／晴天見設計提供）▲去年中開設的貳樓台中秀泰文心店，有如「未來城市森林」，至今都還是很熱門。（圖／晴天見設計提供）
不少人都在問，到底要怎麼有效率搶到貳樓位子？《NOWnews今日新聞》幫大家找出關鍵。貳樓各分店都是每個月1號、開放下個月的訂位，譬如3月1日開放4月的預約；最重要的是，貳樓幾乎各門市的網路訂位都只開放「全店座位數的1/3」，剩下2/3座位都會保留給現場客人，而超過10人的訂位則需另外電話預約。

▲貳樓微風南山店挑高九米，搭配天花特製造型燈具及呼應店裝的流線燈帶設計，摩登有型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲視野最好的貳樓微風南山店挑高九米，搭配天花特製造型燈具及呼應店裝的流線燈帶設計，摩登有型。（圖／記者蕭涵云攝）
以號稱「最美貳樓」的微風南山店為例，該店座位數有104席，換算下來等於網路預約頂多能訂35個座位，現場可是有將近70個位置可排隊入座；而最新開幕的貳樓林口風格露營店，總座位數也是破百席。掌握這個關鍵是不是對現場候位的信心大增了！有心打算朝聖最夯貳樓的民眾，雖然網路訂位很難搶，但也不要因此氣餒，比餐期提早一點時間出發、提早到現場候位試試看吧。

▲貳樓林口店打造「野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力」、「Greek Style 野炊系炭烤雞肉早午餐」2款限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貳樓林口店打造「野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力」、「Greek Style 野炊系炭烤雞肉早午餐」2款限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝）

到「貳樓林口店」露營！挑高7米印地安帳篷、野炊系早午餐開箱

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