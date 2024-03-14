貳樓林口店今開幕！「最難訂早午餐」訂位攻略：淡水、台中都秒吃
「預約困難早午餐」貳樓林口風格露營店今白色情人節（3月14日）開幕！據業者透露，貳樓林口店於開幕前兩週開放訂位，熱門的週末假日已全滿到4月。想朝聖的人看仔細，其實貳樓網路訂位是有邏輯的，每月1號開放下個月預約，而且只開放「全店座位數的1/3」供網訂，其實早一點到「現場候位」幾乎都能等得到進場，超難訂的台北信義區微風南山店、淡水站前店、台中秀泰文心店都吃起來。
記者蕭涵云/綜合報導
大家最愛的貳樓早午餐又有新店！貳樓進駐林口，打造有如「山中木屋」的風格露營店型，在超醒目黑盒子裡，搭起巨型七米高印地安帳篷，中央燃起熊熊營火，開吃限定野炊系早午餐。
顛覆連鎖餐廳規格化的限制，近年貳樓每回開設新據點，都像籌備旗艦店般隆重，不只風格、形象都不重複，還著重結合在地特色，呈現特殊設計與獨創餐點，被受消費者喜愛。
在足以稱為「最難訂早午餐」的信義微風南山店後，「地中海度假飯店」淡水店、「未來城市森林」台中秀泰文心店，接連都是榜上有名的預約困難店點。如今又開了符合時下camping風潮的貳樓林口風格露營店，簡直比懶人露營還更方便，連一卡皮箱也不用帶就能開露。
不少人都在問，到底要怎麼有效率搶到貳樓位子？《NOWnews今日新聞》幫大家找出關鍵。貳樓各分店都是每個月1號、開放下個月的訂位，譬如3月1日開放4月的預約；最重要的是，貳樓幾乎各門市的網路訂位都只開放「全店座位數的1/3」，剩下2/3座位都會保留給現場客人，而超過10人的訂位則需另外電話預約。
以號稱「最美貳樓」的微風南山店為例，該店座位數有104席，換算下來等於網路預約頂多能訂35個座位，現場可是有將近70個位置可排隊入座；而最新開幕的貳樓林口風格露營店，總座位數也是破百席。掌握這個關鍵是不是對現場候位的信心大增了！有心打算朝聖最夯貳樓的民眾，雖然網路訂位很難搶，但也不要因此氣餒，比餐期提早一點時間出發、提早到現場候位試試看吧。