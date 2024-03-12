金鐘視帝姚淳耀「豪買台積電」大漲 郭書瑤虧：股神要CUE我
郭書瑤、姚淳耀、林予晞今（12）日出席新戲《何百芮的地獄毒白》記者會，飾演科技新貴的姚淳耀，本身是理財高手，他從台積電股票「2開頭」就進場，手上買了快10張，獲利將近600萬，他說：「我滿早開始買的，當作存退休金，還是要努力工作。」全場封他股王，他急忙撇清：「我不是股王，巫建和才是少年股神。」郭書瑤聽了打趣：「現在買來得及嗎，股神？該CUE我的時候要CUE我喔。」
記者羅凌筠／台北報導
單身5年的郭書瑤向城隍爺許願，求今年不要有桃花，讓她有時間去世界各地工作，「我就是用男友去換，反正已經5年沒戀愛，也不差第6年。」近期她赴中國大陸錄製選秀節目《乘風破浪的姐姐5》，與謝金燕、楊謹華同台，礙於不能爆雷，她只神祕笑說：「等官宣喔。」
而戲裡林予晞演一個出國深造的甜點師，戲外也選擇念書來投資自己，她目前就讀台北大學社會學系研究所1年級，兼顧學生與女明星的身分，昨日還分析論文到半夜3點，一早醒來看到自己滿臉倦容，笑說：「兩個身分在搶時間。」
HBO喜劇《何百芮的地獄毒白》改編宅女小紅的親身經歷，郭書瑤飾演宅女小紅原型「何百芮」，在劇中面臨30歲的年齡焦慮，斬斷一段與渣男糾纏的關係，而姚淳耀飾演郭書瑤老闆，他與創業夥伴林予晞有段舊情，私底下交情頗深的兩人，卻是第1次合體演出感情對手戲。
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