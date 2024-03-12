一文看懂4個不同時期的周思齊！兄弟球迷心中的「中職劉德華」

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周思齊從輔大畢業後，就投入國訓隊，由於當時推動「代訓制度」，周思齊也跟林智勝、曾豪駒（曾恆彰）等人同期入選職棒，等同於二軍，而他在表現搵定狀況下，2005年8月13日獲得打擊機會，生涯初登板就敲出安打，並且在2006年對戰兄弟象投手王勁力時，8局下代打開轟，地點是在新竹市立棒球場，是他生涯首轟。
可以看到那時候誠泰COBRAS用日系的條紋黑白球衣，搭配客場黑色以及橘色鑲邊球衣上陣，第三選擇色為銀色，整體相當有霸氣，而誠泰也有「假日版」球衣，可以看到「酒紅色」等版本出現，周思齊也在當時穿上背號85號的球衣出現。
米迪亞暴龍時期的周思齊、也是人生最黑暗的時光
周思齊在回憶自己的棒球生涯中，提到自己「最黑暗」的時光，就是在米迪亞暴龍時期，打太好「被冰」，很多比賽，球隊明顯「不想贏」，加上周思齊也被用槍威脅過，他說，自己遇到5次假球案，但是自己還是告訴自己要堅持下去，黑道無所不用其極，色誘、利誘等，他沒有妥協，甚至寧願「退休」，展現出他的毅力。
周思齊特別選秀來到兄弟象！如願以償來到最愛球隊
周思齊說，「棒球就是我的世界」，「兄弟象就是我的世界」，他從小在花蓮長大，看著陳義信、王光輝等球星在兄弟隊表現優異，自己也想跟他們一樣。
周思齊在2009年特別選秀會，終於被兄弟以第三輪選中，陳致遠弟弟陳致鵬也被挑中，而周思齊終於可以穿上「黃金聖衣」，光是打球都比較帥，「中職劉德華」的外號也在這時候出現。
周思齊來到兄弟象，可以跟「偶像」同隊，甚至一起打球，他也以王光輝為目標，持續苦練，在2009年經典賽前，周思齊曾因揮棒造成鉤狀骨斷裂，但他只花了2個月就回歸，並在隔年幫助兄弟象打下自2003年以來的總冠軍，周思齊的表現，加上他在頒獎典禮提到自己遇到假球案的無奈，讓不少球迷瞬間被「圈粉」，百萬象迷加持下，周思齊成為繼「恰恰」彭政閔後，最受歡迎的人氣球星。
中信兄弟接手黃衫軍、周思齊度過五虎將事件功成身退
中國信託在2014年正式接手兄弟象隊，改名為中信兄弟，花了不少時間打造冠軍陣容，其中兄弟也遇到「五虎將事件」，周思齊原本計劃在2018年就要引退，但是看到「小象」需要老大哥帶領，他也不能言退。
周思齊在王威晨逐漸站穩先發後，他還是會帶領球隊在賽前「小圈圈」信心談話，並且在林威助帶領下，周思齊成為精神領袖，這三年兄弟就拿下2座總冠軍，周思齊擔任代打、指定打擊跟助理教練，都十分稱職。
周思齊在中信兄弟達成生涯百轟，千安里程碑，並且累績98次盜壘，還有947分打點，周思齊的應援曲也十分有特色，有別於以往不是用「唱」的，有歌詞，還有意境，就跟日本職棒的應援歌很類似，十分洗腦。
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