中職／邊荷律、李丹妃首度受訪！害羞捂嘴稱：自己優勢是「可愛」
中信兄弟的兩位韓籍成員「韓國甜心」邊荷律、「超級隊長」李丹妃在今（12）日正式抵台。班機抵達前，接機大廳就有不少球迷在外等待，兩人走進接機大廳瞬間全場轟動人首次接受台灣媒體訪問，除了談到首次來到台灣最想做什麼事外，邊荷律、李丹妃也分別指出了自己的「決勝點」，分別是「可愛」和「頭髮」。
記者林之越/桃園報導
在兩人接受採訪的尾聲，有媒體提問到對自己的最有自信的「決勝點」是什麼，聽到翻譯說出問題後，兩人都害羞的捂嘴驚呼，邊荷律示意可以讓李丹妃先回答。李丹妃撥了撥自己的金髮並回應是「頭髮」。另一方面，邊荷律則是用中文說出「可愛」，講完後自己也害秀的掩面轉頭，反應相當俏皮活潑。
此外，兩人在採訪開始都展現事前練習的中文，李丹妃講出：「謝謝大家來看我」，而邊荷律則是喊出「我愛台灣」。對於現場有這麼多球迷，李丹妃表示謝謝大家來到機場看他，以後也會好好為球隊應援，希望在球場可以見到大家。
換到邊荷律時，她再度用中文說道：「感謝中信兄弟邀請她到台灣」，獲得現場球迷熱烈鼓掌歡呼，也看得出來她在來到台灣前做了不少準備。
接著，邊荷律表示自己來到台灣以後，最想去的就是他還沒去過的夜市，自己很想要吃牛肉麵，還有自己很喜歡喝的珍珠奶茶，雖然之前有喝過，但還想喝喝看不同家的珍珠奶茶。輪到李丹妃回應時，有球團人員笑喊臭豆腐，兩人紛紛搖頭，似乎不太能接受臭豆腐，最後李丹妃表示自己最想吃的是水果蓮霧，相當特別。
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