「超級臭蟲」襲日！網友製「床蝨飯店地圖」　專家警：5月會更多

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隨著臭蟲現蹤，有網友利用Google地圖的「我的地圖」功能製作了「日本床蝨飯店地圖」，根據旅客們留在旅行社的評論，統整記錄日本當地「曾經出現過床蝨的旅館」，可供旅客查詢，避免住到出現蟲害的旅館。不過因為旅館在發現床蝨事件之後，也都會進行清潔，因此地圖顯示也是僅供參考。
據日本《富士電視台新聞網》報導指出，臭蟲肆虐日本的情形嚴重，尤其在都市地區造成很大程度的破壞，2022年諮詢案件也達到了243件，其中大阪府209件、神奈川縣146件；到了2023年，東京民眾諮詢臭蟲的案件量達350件，創下歷史新高。，另外在飯店眾多的都市地區，臭蟲災情正在加劇。
當地清潔業者表示，目前市面上所有除蟲用品對這波「超級臭蟲」全不管用。除了在驅蟲過程要嚴守防護規範外，清潔業服務人員建議收到海外包裹時先在門外開封並丟棄紙箱，檢查後再將東西拿進屋內。
有專家指出，超級臭蟲的死皮面積增加，導致除蟲劑難以滲透，死亡率自然下降。據東京害蟲防治協會介紹，日本多年前的滅蟲措施已讓臭蟲數量得到相當程度的控制，但之後出現海外的臭蟲對傳統殺蟲劑產生抗藥性，並在國際間蔓延。
日本國立環境研究所所長五花浩一指出，隨著新冠疫情趨緩，解封之後大量外國遊客回流，增加超級臭蟲入侵的機會。不過東京害蟲防治協會一位高階主管認為，臭蟲入侵日本一般家庭的風險比觀光客高，主因在於日本民眾也會出國，並將臭蟲帶回家，他認為民眾應有「這在日本家庭已經很常見」的想法。
隨著天氣轉暖，預計因臭蟲引發的損害會再增加。有專家警告，氣溫處於攝氏18度以上，臭蟲就會變得更加活躍，5月恐怕會爆發臭蟲潮，提醒民眾必須保持警惕。