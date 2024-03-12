韓國虐嬰「鄭仁案」激公憤！防彈少年團也發聲　促成修法可判死刑

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回顧本案，鄭仁於2019年6月10日出生，3個月大時被親生父母拋棄，送往社福機構安置，在社福機構由寄養媽媽撫養至7個月大時，鄭仁被一對夫妻收養。養父母收養鄭仁後，還曾帶著鄭仁與親生女兒一起上《收養家庭特輯》節目，表現出和樂融融，領養也可以享受天倫的氛圍，聲稱收養鄭仁是為了給親生女兒作伴。
不料，鏡頭前的表現全是假象，於2020年10月13日，16個月大的鄭仁送醫急救後宣告不治，身上多處骨折、腸子破裂、腹腔內全部是血，養父母因而被警方以虐嬰罪嫌逮捕。警方調查後表示，養父母在收養1個月後就出現虐童行為，養母還曾感慨收養孩子「沒有想像中簡單」。
《想知道真相》於2021年1月初播出節目特輯，詳細曝光本案，更指出鄭仁致命傷是「背部遭外力重擊造成腹部重創」，節目中透露，根據實驗，傷勢的嚴重程度約等同於拳擊手承受的力道，也像是成年人從沙發往下跳踩在孩子身上才會造成的撞擊力，在韓國掀起公憤。
案發後迴響
節目播出後，鄭仁案受到高度關注，韓國民眾抨擊養父母安姓夫妻冷血，「＃鄭仁對不起」成為社群媒體最熱門關鍵字，包括防彈少年團成員JIMIN、歌手嚴正花、演員李珉廷等知名藝人發聲，演員李英愛更親自前往鄭仁墳前上香。
韓國政壇也因而修法，將虐童致死者的刑責提高至7年以上有期徒刑，最高更可判處死刑。另外，新法也規定地方政府或調查機構在收到虐童舉報後必須立即發起調查，同時賦予執行人員在虐嬰案調查中，可在未經監護人同意下，將兒童帶離的權力，以確保阻斷虐待行為。韓國政府在鄭仁案也宣增派兒福機構的公務員人力，同時在警察廳設立專門受理虐童案的新部門。
養父母的下場
檢察官依殺人罪及虐童致死罪起訴鄭仁養母，求處死刑，養父則依虐童罪起訴。一審法官判決養母無期徒刑，養父5年徒刑。上訴二審後，改判養母35年有期徒刑，養父5年徒刑不變。2022年4月終審判決出爐，維持二審判決，養母35年、養父5年刑期定讞。
制度失靈的抨擊
綜觀全案，鄭仁養父母的冷血固然讓人無法接受，但是案情反映出的制度系統性失靈更加讓人怵目驚心。
事實上，鄭仁死前曾有民眾3度向警方舉報虐童，第一次是在2020年3月，鄭仁的托兒所老師發覺鄭仁態度有異，身上有不明瘀青，於是向警局舉報虐童。然而警方派員調查後，卻採信了養父母供稱傷痕是小孩玩鬧與胎記的說法，以無嫌疑作結。
第二次是在2020年6月，有路人發現鄭仁被養父母獨自留在轎車內超過半小時，於是通報虐童。警方派員調查後，回報說養父母與鄭仁感情和睦，再度以無嫌疑作結。
第三次則是在2020年9月，也就是鄭仁死前一個月，當時托兒所老師忍無可忍，帶著全身傷痕累累的鄭仁去醫院就醫，並由醫師報案，懷疑鄭仁的傷勢是虐童導致。不過，警方這次的調查依舊不了了之。
事後，3位調查警員均遭到警局處分，但大眾不免要問為何在虐童案中，警方總是輕信加害人的說法？另外，也有媒體指出接獲報案的警方人員，並沒有發覺鄭仁養父母已經多次被舉報虐童，韓國警察的通報系統若涉及兒少有另外獨立且匿名的設置，但因而造成難以調閱過往紀錄的盲點。
除了警方3次錯過救人機會外，也有學者指出，韓國政府替收養兒童的家庭提供津貼補助，雖然是出於好心，但卻可能造成有心人士為了獲取補助金而去收養兒童，收養後根本無心照料。
3年後的今天，韓國兒福議題依然充滿挑戰
鄭仁案發生已經3年多，韓國兒童的處境似乎仍未見太多好轉，依然充滿挑戰，虐嬰依舊頻傳，去年也發生震驚社會的水原市殺嬰案，引發出幽靈嬰兒的問題，2022年名導是枝裕和的《嬰兒轉運站》便是以棄嬰與販嬰為主題，深刻探討了韓國的社會現象。對於已經深陷少子化危機的韓國，層出不窮的虐嬰棄嬰殺嬰問題，已經是社會無法承受之重。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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