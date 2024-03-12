減輕購屋族自備款負擔 建案「全屋整裝」成趨勢

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山沐建設總經理賴呈宇指出，會與「miix美室家居」合作，除了建築與室內結合設計，主要是希望幫青年降低自備款，減輕購屋壓力。以總價1000萬元的房子為例，自備款兩成得準備200萬元，假設消費者需另外花200萬元進行裝潢並購置家具、家電等，那麼手上至少得準備400萬元現金，負擔不小。
賴呈宇說，如若建商是將這筆「全屋整裝」費用納入產品中，總價便是1200萬元，消費者自備款兩成，便是240萬元，這樣一來，兩個方案就相差了160萬元。也就是說，建商推出與「全屋整裝」合作的產品，除了具有降低購屋自備款優勢，另一吸睛處，就是連同裝潢在內的貸款，銀行也用房貸利率一點多％去核算，也能省一筆。
賴呈宇分析其中差異是，房貸利率較低，大約百分之2左右，若房貸與裝潢費分開貸款，裝潢費通常會以信用貸款核算，利率約得三點多個％，對現金不夠充裕的購屋族來說，不無小補。
鄧學中表示，歐美國家交屋時，通常都已是全屋整裝，消費者只要一卡皮箱就可入住，台灣還有很大進步空間！因為房子建造之初，若設計師能介入一起討論、給出建議，可以大大降低後端裝修時，需要敲敲打打、重新拉管線的困擾，對購屋者是一大福音。有鑑於此，鄧學中信心滿滿的說，全屋整裝納入建案將是未來趨勢！