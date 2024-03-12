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減輕購屋族自備款負擔 建案「全屋整裝」成趨勢

▲「miix美室家居」創辦人鄧學中表示，全屋整裝納入建案將是未來趨勢！（圖／業者提供）
▲「miix美室家居」創辦人鄧學中表示，全屋整裝納入建案將是未來趨勢！（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

房價高漲年代，青年首購族最頭痛的莫過於自備款壓力，因為準備的自備款，通常得連裝潢費用一併計算。為了提升青年購屋意願，國內建商向歐美取經，將「全屋整裝」納入建案中，透過銀行房屋貸款，消費者可以大幅降低自備款。「miix美室家居」創辦人鄧學中表示，近期至少接獲6家建商洽談建案「全屋整裝」合作案。

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鄧學中表示，建商之所以熱衷「全屋整裝」合作案，是希望房子尙在設計之初，室內設計師就介入、一起討論格局及管線配置等相關事宜，以利後續接手裝修工作！近期「山沐建設」位於彰化田尾的新案子，就是在建築規劃時就導入了「全屋整裝」。

▲透過設計師巧思，全屋整裝後的小宅，也能有舒適開闊的視覺效果。(圖／業者提供)
▲透過設計師巧思，全屋整裝後的小宅，也能有舒適開闊的視覺效果。(圖／業者提供)
山沐建設總經理賴呈宇指出，會與「miix美室家居」合作，除了建築與室內結合設計，主要是希望幫青年降低自備款，減輕購屋壓力。以總價1000萬元的房子為例，自備款兩成得準備200萬元，假設消費者需另外花200萬元進行裝潢並購置家具、家電等，那麼手上至少得準備400萬元現金，負擔不小。

賴呈宇說，如若建商是將這筆「全屋整裝」費用納入產品中，總價便是1200萬元，消費者自備款兩成，便是240萬元，這樣一來，兩個方案就相差了160萬元。也就是說，建商推出與「全屋整裝」合作的產品，除了具有降低購屋自備款優勢，另一吸睛處，就是連同裝潢在內的貸款，銀行也用房貸利率一點多％去核算，也能省一筆。

賴呈宇分析其中差異是，房貸利率較低，大約百分之2左右，若房貸與裝潢費分開貸款，裝潢費通常會以信用貸款核算，利率約得三點多個％，對現金不夠充裕的購屋族來說，不無小補。

鄧學中表示，歐美國家交屋時，通常都已是全屋整裝，消費者只要一卡皮箱就可入住，台灣還有很大進步空間！因為房子建造之初，若設計師能介入一起討論、給出建議，可以大大降低後端裝修時，需要敲敲打打、重新拉管線的困擾，對購屋者是一大福音。有鑑於此，鄧學中信心滿滿的說，全屋整裝納入建案將是未來趨勢！

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