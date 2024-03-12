新北少年割頸案法官將對「乾哥乾妹」裁定！法院3月21日給答案
新北市某高中附設國中部的國三男學生，去年12月25日在校遭同學持刀割頸身亡，事發後行兇的「乾哥」與涉嫌教唆的「乾妹」先後都遭到少年法庭裁定收容於少年觀護所，經過2個多月審前調查，少年法庭將在3月21日裁定是否將「乾哥、乾妹」移送地檢署偵辦殺人罪責。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，2023年12月25日，新北市某高中附設國中部發生割頸案，受害男學生請來班上找朋友聊天的別班女同學離開，以免打擾其他同學午休，這名少女覺得委屈，找同校15歲「乾哥」訴苦，男學生為了幫「乾妹」出頭，竟持彈簧刀朝著受害者猛刺10刀，導致其頸部、胸部中刀不治。
根據《少年事件處理法》規定，少年被裁定收容少年觀護所不得超過2月，而且僅能延長一次，最多不得超過1個月。據了解，新北地院少年法庭目前由兩位法官分別審理「乾哥」、「乾妹」涉案部分，兩名法官分別在2月底、3月1日裁定延長收容，收容時間即將在近日屆滿。
新北地院少年法庭已決定，21日上午9點45分先宣示「乾哥」的裁定，下午2點5分再宣示「乾妹」的裁定，屆時法官將視調查結果，決定是否將「乾哥」移送新北地檢署偵辦。