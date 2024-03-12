乾杯2月營收4.05億元！3月淡季出招「吃到飽」刺激消費
受惠台灣拓點展店效益及農曆春節連假帶動聚餐商機，乾杯集團2024年2月自結合併營收4.05億元，年增2.93%、月增5.98%，改寫單月同期新高；累計合併營收7.86億元，年減10.77%，寫下同期次高表現。展望後市，乾杯集團指出，3月集團將首次推出吃到飽活動，期望刺激淡季業績。
記者許若茵／台北報導
乾杯表示，2月主要受益於農曆春節長假及228假期效應，帶動聚餐需求熱絡。由於今年春節與去年落點不同，基期因素加上台灣事業展店挹注，帶動整體營收成長。若依照餐飲業慣例，將1、2月營收合併計算，在春節、228連假天數較少及精簡中國大陸營運規模影響下，1至2月累計營收，相較於去年同期減少一成，寫下歷史次高表現。
今年春節7天連假，雖較去年少3天假期，台灣事業業績仍十分火熱，既存店相較去年報復性消費期間，平均來客數仍微幅成長，顯示餐飲市場十分暢旺，加上年增擴張7間新展店，為集團營收成長主力動能。
展望後市，3月向來是餐飲傳統淡季，在氣溫依然持續寒冷下，集團鎖定旗下鍋物品牌推出多項新菜、優惠活動刺激消費，包含黑毛屋本家春季限定鍋物、黑毛屋日本A5和牛頂級沙朗買二送一，以及集團歡慶25週年推出「麻辣45」為期一個月(3/15~4/14)「799吃到飽」週年慶特別企劃，提供50道精選食材無限續點，為集團首次推出吃到飽型態活動，期望刺激淡季業績呈現淡季不淡。