瑪丹娜不爽歌迷沒站著聽演唱會：坐著幹嘛 一看才發現是殘疾人士
65歲美國樂壇流行女帝瑪丹娜（Madonna）去年10月開始舉行「The Celebration Tour」世界巡迴演唱會，她美國時間9日在洛杉磯站開唱，過程中不滿一名歌迷坐著看她表演，沒有一起站起來同樂，當場質問對方：「你坐著幹嘛？」後來才知道對方是坐輪椅來挺她的殘疾人士，瑪丹娜立刻道歉。
記者楊穎軒／綜合報導
X瘋傳的一段影片，可見瑪丹娜在延伸舞台前端，準備演唱，幾乎全場歌迷都站立看著她，瑪丹娜這時突然指著台下一名歌迷，以斥責的口氣問：「你坐在那裡幹嘛？」原來看到該歌迷居然沒有起立同歡，似乎有些不悅，而見到歌迷沒反應，她再走近查看，才發現對方坐在輪椅上，急忙表示歉意：「喔好吧！政治不正確，我對此感到抱歉，我很高興你能在這裡！」
這段小插曲在各大社群媒體傳開，不少網友批評瑪丹娜「超級沒有禮貌」，認為即使該歌迷不是身障人士，有人看演唱會不願意起身，她也不應該強迫大家站起來，不過也有人幫天后緩頰，猜測是台上燈光太亮，才會讓瑪丹娜看不清楚台下實際狀況，並非故意。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道