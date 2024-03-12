輝達股價是AI泡沫嗎？日經推演3種可能情況：市場警惕聲音增加

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各家分析看法雖不盡相同，但平均而言預估輝達3年內凈利潤將增加600億美元，超越蘋果和微軟在智慧手機與網路雲端服務熱潮所創下的利潤增加紀錄，這是因為專家普遍認為AI時代的影響力更大，且輝達在AI晶片領域仍處於壟斷狀態，利潤率很高。
然而，市場對於AI泡沫是否浮現的警剔聲音也在增加。日經報導表示，若將股價除以每股預計收益得出預期PER，輝達目前的預期PER為36倍左右，相較於歷代股市大多頭行情中的其他知名公司，並沒有特別高。
放眼未來，輝達股價能否持續，關鍵在於生成式AI能否真的改變世界商業模式的遊戲規則，日經也設想了3種可能走勢。
第一是股價上漲，但預期PER不斷下降，也就是市場認為未來利潤已經收窄，類似情況發生在2010年的蘋果股價，蘋果當時的業績與股價仍在高峰，但預期PER降低到10左右，可以說是比較緩和的泡沫打消過程。
第二種是股價和預期PER一起下跌，這通常出現在典型的泡沬破裂後，像是IT泡沫時期的許多IT股皆是如此。這是看衰輝達的分析師傾向認為會發生的狀況，泡沫無情破裂。
第三種則是股價和預期PER持續提高，這種情況意即在AI帶來的技術創新時代，市場熱切相信輝達是取得成功的「專業企業」，投資者對這種說法深信不疑，吸引樂觀的資金持續加碼。美國瑞穗證券調高輝達目標價，就是認為輝達已成為投資者認可的AI時代專業企業，這代表泡沫仍在擴大，暫時無破裂跡象。
至於實際情況會朝哪種方向演變，日經報導並未給出結論，僅說對於AI泡沫是否浮現，目前不能掉以輕心給出論斷。