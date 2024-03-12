紅火案更三審判無罪！辜仲諒將重掌中信金？總座：沒接到任何通知
因紅火案被迫離開中信金長達17年的中信慈善基金會董事長辜仲諒，在高院更三審獲判無罪後，傳聞有意重返金融業，先進入中信金董事會擔任董事，之後再接任董事長，對此，中信金總經理陳佳文今（12）日表示，目前沒有接到任何通知，但中信是很有制度的公司，這幾年來人事不論怎麼更迭，獲利還是很穩定，外界不用太關注人事議題，對業績沒那麼大影響。
記者顏真真／台北報導
紅火案爆發於2006年、前總統陳水扁第2任期間，辜仲諒涉嫌利用扁政府推動2次金改之便，計畫插旗「兆豐金」。後來扁家爆發貪汙案，特偵組（已解散）循著2.9億元政治獻金的線索查出「紅火案」。檢方查出，辜仲諒2006年擔任中信金控副董事長兼副執行長期間，涉以資本額僅1美元的紙上公司「紅火」來炒作「兆豐金控」結構債，不法獲利約10億元，涉犯證交法等罪，一審判辜仲諒9年，二審加重再判9年8月，更一審改判3年6月。
2021年4月，更二審認為，辜仲諒並未造成中信銀損失，逆轉改判無罪，第三度遭最高法院撤銷。更三審期間，辜仲諒仍堅稱他沒犯罪，並指檢方上訴無理由，請求合議庭判處無罪。高院更三審再判辜仲諒無罪，對此，中信金也發出聲明強調，尊重司法判決結果，對於同仁獲取清白同感欣慰。
近來司法圈傳出消息，辜家已備妥龐大律師團，擬先讓辜仲諒出任中信金董事，再接任中信金董事長。對於大股東辜仲諒是否重掌中信金？中信金總經理陳佳文今日在法說會表示，「我們還沒接到任何辜先生要不要回來」，理論上要透過法人董事的改派，「目前我們都沒有接到任何通知」，所以很難評論。
不過，他也強調，中信是很有制度的公司，也都是經營團隊在經營，這幾年來人事不論怎麼更迭，獲利持續穩定往前推，外界不用太關注人事議題，對業績沒那麼大影響。