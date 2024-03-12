股市強勁帶動買氣 中市百貨母親節檔期齊高歌迎客

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台中大遠百表示，儘管今年一、二月受到出國潮衝擊，業績較去年同期稍有下跌，不過開春後客人明顯回流，各類種表現亮眼，尤其公司陸續改裝各樓層，引進國際精名品吸客，其中尤以香奈兒旗艦店改裝，二層樓廣達350坪賣場，堪稱全台最大，開幕後將擴大營業品類，包括珠寶、服飾、鞋子和包包等，將是台中大遠百最吸睛嬌點，受到粉絲期待。另紳士休閒樓層引進不少中部獨家品牌，例如日本時尚高球服飾Dance with Dragon，慶開幕祭出全面商品七折起。
母親節檔期最受期待的莫過於化妝品優惠行情，台中大遠百除了累計3000送300元外，優惠組合更是琳瑯滿目，如LANCOME極光水入門組-超極光活粹晶露(150ml+10mlx2)+超未來肌因賦活露5mlx3推薦價3,950元，ESTEE LAUDER 無敵膠原無敵組-年輕無敵膠原霜75ml+膠原霜補充罐75ml推薦價4,800元等，都值得手刀快搶。
中友百貨則於3月14日至4月17日舉辦32週年慶，為提供消費者高額回饋，投入促銷預算高達1.8億元，包括推出滿千贈點、SKECHERS聯名會員禮、愛地球扣點抽大獎、品牌日加碼以及刷卡滿額贈中友商品禮券等多重好禮，除了化妝品3折起、另有嚴選23品暢銷商品2.9折起供家族會員選購，搶攻上半年最大檔期商機，預估業績成長約為5%。
中友百貨店長陳俊華表示，中友百貨32週年慶期間，消費最高回饋達26%，例如，針對高額消費的化妝品白金尊榮回饋，推出三種不同門檻的伊萊克斯家電好禮。消費者喜愛的點數行銷，今年再結合環保永續的概念，推出扣抵10點可參加抽獎，獎項特別選擇智能熱烘除臭3L廚餘機、電動機車等，於指定綠色品牌消費滿額，再贈家族點數100點，以實際行動響應ESG永續愛地球。
此外，活動期間消費滿千贈送點數，顧客可使用點數於下一筆消費直接折抵，也可以兌換優質商品，靈活度更加提高；中友32週年慶再度與美國知名運動品牌SKECHERS聯名推出獨家會員禮，品質經過SGS檢驗，品項有SKECHERS乾濕兩用袋、摺疊籃、雙飲保溫杯、手提餐盒，實用又環保，總數量高達19,800份，歡迎顧客踴躍兌換。