步「未來前進黨」後塵？泰國選委會提請憲法法院解散前進黨
泰國奉行嚴格的《刑法》第112條，也就是俗稱的冒犯君主罪，這長年來阻止了針對王室改革的批評意見與政治人物們。泰國選舉委員會今（12）表示，因為在大選中提出要改革冒犯君主法，因此要求憲法法院解散採改革派立場的前進黨（Move Forward Party, MFP）。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰國選舉委員會週二（12）則再進行針對下議院最大政黨前進黨的行動，根據政黨法提請憲法法院頒令解散前進黨。這類藉司法解散政黨的案子在泰國有先例，前進黨的前身「未來前進黨」（Future Forward Party）就是在2020年因被控違反政治獻金相關法律而遭到解散。
今年一月底前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）才被憲法法庭判決保有眾議員資格，但宣判該黨修改刑法112條的提議違憲，要求前進黨和其前黨魁皮塔不再透過任何方式表達修改刑法112條相關的意見。
去年5月的大選中，前進黨以主張改革軍隊、有意修改冒犯君主法以及王室商業壟斷獲得大量民意支持，贏得下議院最多席次，但同時也受到建制派與軍方委任的上議院忌憚，遲遲無法組閣，最終僅能由第2大黨為泰黨成功組閣，前進黨被排除在政府之外，皮塔也被阻止成為總理。