分紅保單被炒成儲蓄險神單！金管會將出手整頓 違規最重罰1200萬
股市飆漲，也帶動保戶的「分紅夢」，分紅保單大賣，銷售亂象也陸續顯現，不僅有被熱炒成儲蓄險神單，也有宣稱分紅率可打敗公司股息率。因應因應分紅保單銷售崛起及銷售亂象，金管會也將出手整頓，增訂分紅保單規範，預計3月14日找壽險公會開會討論，從商品設計、資訊揭露及銷售行為規範等3大面向強化監理，而違規最重將可處新台幣1200萬元罰鍰。
記者顏真真／台北報導
國內原本只剩保誠人壽1家在銷售分紅保單，2023年富邦人壽重返分紅保單市場，同年12月法巴人壽跟進分紅保單熱潮，推出首張分紅保單，也有其餘外商壽險公司正在觀望、評估中。不過，隨著分紅保單在市場熱賣，加上出現不少銷售亂象，也讓金管會決定出手，研擬強化監理規範。
金管會保險局今（12）日表示，主要是時隔多年有部分保險公司再次進軍分紅保單市場，相對利變型保單，市場對分紅保單較不熟悉，為健全保險業發展並維護保戶權益，將研擬「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」草案，強化分紅保單管理機制，並預計3月14日找壽險公會開會討論。
根據目前保險局規畫方向，研擬朝商品設計、資訊揭露及銷售行為規範3面向強化監理，在資訊揭露部分，需揭露中分紅與低分紅，另新增揭露分紅實現率。同時，草案中也會特別要求保險業必須將應注意事項內容納入內控作業處理程序，未來若保險業未依規定建立或落實執行內控，查證屬實後，金管會依規將可開罰60萬元至1200萬元不等。