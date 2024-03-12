美國女大生遊新天鵝堡遭性侵、推落山谷1死1傷 涉案男判終身監禁
德國新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）去年6月發生一起駭人命案，兩位去當地遊玩的美國女大生遭到一位31歲美國男遊客攻擊，一人被推下山谷，一人則遭到性侵並被勒斃。德國法院最新判決出爐，涉案男子被依性侵、謀殺以及意圖謀殺等罪名，判處終身監禁。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，死者為來自美國香檳伊利諾大學的華裔女畢業生，傷者則是死者的同學，兩人於去年6月相約前往新天鵝堡同遊，不料遭到美國遊客菲力普（Troy Philipp B）襲擊，男子先將兩人誘騙到無人小徑，接著將死者壓倒在地，死者同學試圖阻止被推下山谷受傷，死者則遭到性侵勒斃。
由於事發在新天鵝堡著名景點瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）附近，案發當天警方出動大批警力搜山逮人，並派出直升機救援傷者，被許多觀光客目擊，並拍下相關畫面，在網路上引發熱議。
檢方指出，兇手以手機拍下犯案過程，當作個人的「戰利品」，成為鐵證如山的定罪證據。法官更在判決書中稱兇手「非常冷血」、惡性重大。許多外媒均指出，法官在判決書中特意強調惡性重大，照慣例這意味著兇手無法獲得假釋機會，將確實一輩子與社會隔絕。
※【NOWnews 今日新聞
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