電價未定又爆出AI搶電憂慮！王美花：台灣屬後端應用故量體不大

先前王美花曾提到，電價會如何調漲，仍要待電價審議委員會去審，主要核心將考量台電目前的財務狀況，以及供電穩定，故將優先爭取政府補貼。也就是說，電價調整幅度關鍵在於政府的撥補額度，目前已傳出多個試算版本，有傳言稱若爭取到1500億元，電價平均調幅約10至12%；爭取到1000億元，則電價平均調幅約13至15%。
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經濟部於電價審議委員會召開前，舉行連續4場電價工作小組會議，王美花日前表示，每每召開電價審議委員會以前，都會聚集專家學者以及工商團體，相關參數、資料繁雜，所以需要花費時間了解、消化，此機制已行之有年。
至於外界關切行政院將撥補台電多少補助金額，工商大佬許舒博昨（12）日發表看法，認為依照目前台電虧損情形，行政院可能得至少撥補新台幣2千億元，才得以穩住台電財務。王美花今日出席立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢前，接受媒體聯訪時回應，經濟部優先爭取政府預算補助，金額目前尚未定案，行政院仍在試算當中。
她接續表示，這兩三年台電因抑制通膨、吸收成本，造成連年虧損，經濟部優先來爭取政府補貼，若最終決定調漲電價，也會在考量照顧民生、平穩物價等各項因素下調整。
電價問題尚未解決，近期卻又傳出AI應用大爆發搶電力一事，對此，王美花回應，目前國際上看到AI大廠如OpenAI，因較屬於前端訓練階段，故在資料、運算龐大的情況下，用電量也隨之飆高。不過，由於台灣在AI的發展上，較屬後端應用，如國科會推出的「TAIDE」利用的Llama2 AI，後端應用量體較少，目前仍未看出明顯搶電情形，日後將針對未來的AI應用會用掉多少電，持續密切觀察。