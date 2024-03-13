冷氣早點買最便宜！大金省1.2萬 全國滿萬折千、48小時免費裝好
空調品牌大金今（13）日公布年度新品和冷氣早鳥優惠，2024年大金家用空調新機種橫綱Y系列加入了智慧運轉燈，透過多LED指示燈來顯示不同的運轉模式，冷氣早鳥優惠的部分，即日起至7月31日止，購買指定機型可現扣3000元起，加上政府補助最多可省1.2萬。全國電子空調早鳥開跑，相較於高溫來時才購機，早鳥優勢在於贈品多且折扣下殺力道強，且3月底前還打出48小時免費基本安裝。
記者周淑萍/綜合報導
大金今舉辦百週年活動，會中公布了2024年大金1對1家用空調新機種-橫綱Y系列，使用新世代R32冷媒，超越國家一級能效，預料可以更省電。橫綱Y系列的室內機採用全新配色，白色和淺灰色雙色調，並加入全新「DAIKIN EYE大金之眼」智慧運轉燈，可以透過多色調LED指示燈來顯示不同的運轉模式。
針對台灣悶濕氣候特別研發「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%。面對現今極端氣候的考驗，橫綱、大關全系列的暖房運轉範圍為負15℃以上，霸王級寒流來時，暖房仍然可以正常運轉。
除了空調，2024年全新上市新款空氣清淨除濕機，搭載HEPA濾網，可過濾99.97%的PM0.3懸浮微粒。具備空氣品質偵測燈和主動離子技術，可強力氧化分解空氣中細菌和過敏原。迎接自家的百週年，大金早鳥優惠即日起開跑，即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調1對1機型，現扣3000元起，加上申請政府節能補助3000元/組，貨物稅退稅2000元/組，至少可省8000元。1對2到1對4系列機型，最高可省1萬2000元。
家電賣場全國電子冷氣早販優惠也開始，即日起至3月31日可享有48小時免費基本安裝的服務，還可享8年免費延長保固，另外搭配住宅家電汰舊換新節能搶最高5000元補助金，周末買空調享環保集點10倍送，最高再送2000元。
賣場內集結13大空調品牌加碼送出好禮，日本富士通空調指定機型最高現折1萬元還有四季扇、空氣清淨機、氣炸鍋或快煮電器壺可任選；買HITACHI日立冷氣有空氣清淨機、電鍋、電風扇或黑晶爐等好禮。