捕獲野生洪金寶！坐輪椅遇斷腿乞丐給現金 「驚人數目」嚇壞眾人
72歲香港武打巨星洪金寶從9歲出道，在電影圈打滾超過60年，在圈內佔有一席之地，更有「最靈活胖子」的封號。近年來洪金寶的身體逐漸出現問題，2017年他膝蓋開刀後，因行動不便淡出演藝圈，日前他現身香港街頭，中途遇到斷腿乞丐，下秒大手筆捐錢，驚人數目嚇壞網友。
記者吳昕蓓／綜合報導
微博上近來流傳一段影片，畫面中能看到，洪金寶坐在輪椅上，現身香港上水街頭，人行道上來來往往，有位斷腿的乞丐在路上乞討，見洪金寶坐著輪椅靠近連忙用手撐起身體讓路，洪金寶見狀，經過乞丐身旁時，便直接大方掏出500元港幣（約2000元新台幣）給對方，乞丐也合十感謝。
這段影片讓不少網友大讚洪金寶的善行，紛紛直呼，「細節見人品，洪金寶是遞給乞丐，不是扔地上」、「這件事就可以確認他是個好人」、「細節看人品，洪金寶人品沒的說」、「洪金寶大哥心地非常善良」、「不管是10塊還是100塊，給了都是善舉，絕大數人都是冷漠離開」。
事實上，洪金寶在7年前做完手術後，出門行動幾乎都要靠輪椅或拐杖，洪金寶也曾解釋自己不是無法走路，「其實是因為膝蓋痛我不想走，去街市我也坐輪椅，我走得很快的，我老婆問我可不可以不要走這麼快，唯一買菜就是娛樂啦」。
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