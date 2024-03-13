藏壽司被找出BUG！快手男客「爽吃免錢」教學片瘋傳　日本人傻眼

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近期在社群平台X上瘋傳一段影片，一位日本男客人前往藏壽司用餐，吃完一盤後大喊好吃，隨後將空盤用力投入回收槽，還聽得到盤子撞擊回收通道的聲音，沒想到平板上的計盤系統卻沒有多加一盤，似乎是因為盤子投遞速度過快，導致系統沒有辨識到，直接被男子找到漏洞。
這段影片曝光後，隨即在各大影音平台上掀起瘋傳潮，不少日本網友擔憂，這段影片恐成為「教學片」，會出現許多效仿者，導致店家白白被吃霸王餐。不過截至目前，日本藏壽司官方尚未對此事作出回應。
藏壽司「水回收」系統問世20年！靠扭蛋再創高峰
1977年藏壽司在大阪開業，起初是一般壽司店，後來逐步演變成迴轉壽司店，之後到了1996年7月，藏壽司導入「計盤回收系統」，就是現在該店裡都能看到的餐盤回收口及水管路，這項設施也吸引許多家庭型客人，因為小朋友特別喜歡投遞空盤。
這也讓藏壽司內部萌生靈感，並在2000年12月導入了扭蛋系統「 BIIKURA-PON」扭蛋系統，並一直延續至今，還時常與知名動漫合作推出精品，吸引無數朝聖人潮。
而「水回收」系統也讓藏壽司替員工增加清潔桌面的效率，再搭配上洗碗區的自動洗碗機，只需一個人力就能清洗全店客人的餐盤，成功Cost Down省下大量人事成本，藉此維持提供低價又高品質的商品。