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藏壽司被找出BUG！快手男客「爽吃免錢」教學片瘋傳　日本人傻眼

▲日本迴轉壽司品牌「藏壽司」，憑藉水回收系統「投空盤抽扭蛋」，並常與知名動漫聯名，成為壽司界獨樹一格的存在。（圖／取自爆廢公社）
▲日本迴轉壽司品牌「藏壽司」，憑藉水回收系統「投空盤抽扭蛋」，並常與知名動漫聯名，成為壽司界獨樹一格的存在。（圖／取自爆廢公社）

記者潘毅／綜合報導

日本迴轉壽司品牌「藏壽司」，憑藉水回收系統「投空盤抽扭蛋」，並常與知名動漫聯名，成為壽司界獨樹一格的存在。但近期日本藏壽司，卻被一名男客人找出系統BUG，直接爽吃免錢霸王餐，影片曝光也引發日本網友譁然。

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藏壽司被找出BUG！男快手爽吃免錢餐點

近期在社群平台X上瘋傳一段影片，一位日本男客人前往藏壽司用餐，吃完一盤後大喊好吃，隨後將空盤用力投入回收槽，還聽得到盤子撞擊回收通道的聲音，沒想到平板上的計盤系統卻沒有多加一盤，似乎是因為盤子投遞速度過快，導致系統沒有辨識到，直接被男子找到漏洞。

▲日本一位男子找到藏壽司空盤回收系統漏洞，爽吃免錢餐點。（圖／取自X）
▲日本一位男子找到藏壽司空盤回收系統漏洞，爽吃免錢餐點。（圖／取自X）
這段影片曝光後，隨即在各大影音平台上掀起瘋傳潮，不少日本網友擔憂，這段影片恐成為「教學片」，會出現許多效仿者，導致店家白白被吃霸王餐。不過截至目前，日本藏壽司官方尚未對此事作出回應。

藏壽司「水回收」系統問世20年！靠扭蛋再創高峰

1977年藏壽司在大阪開業，起初是一般壽司店，後來逐步演變成迴轉壽司店，之後到了1996年7月，藏壽司導入「計盤回收系統」，就是現在該店裡都能看到的餐盤回收口及水管路，這項設施也吸引許多家庭型客人，因為小朋友特別喜歡投遞空盤。

▲藏壽司的回收盤子洞口「內部水道」曝工，可想像如果把廚餘、垃圾全丟進去，最後終點的碗區會有多可怕，根本是店員的地獄。（圖/藏壽司YT）
▲1996年7月，藏壽司導入「計盤回收系統」，就是現在該店裡都能看到的餐盤回收口及水管路。（圖/藏壽司YT）
這也讓藏壽司內部萌生靈感，並在2000年12月導入了扭蛋系統「 BIIKURA-PON」扭蛋系統，並一直延續至今，還時常與知名動漫合作推出精品，吸引無數朝聖人潮。

▲藏壽司也開搶超萌「三麗鷗家族零錢包」滿額贈。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司常與知名IP合作推出扭蛋小物，吸引許多客人專程為此前往用餐。（圖／藏壽司提供）
而「水回收」系統也讓藏壽司替員工增加清潔桌面的效率，再搭配上洗碗區的自動洗碗機，只需一個人力就能清洗全店客人的餐盤，成功Cost Down省下大量人事成本，藉此維持提供低價又高品質的商品。

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