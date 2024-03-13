管碧玲終於道歉了！為金門撞船案無蒐證影帶 讓家屬煎熬致歉
中國快艇於金門水域翻覆事件，因沒有蒐證錄影，讓此事件處理過程惹眾議。今（13）日上午海委會主委管碧玲針對此事件親自致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速昭公信，也讓家屬身處煎熬之中，至今事情仍未有結果，她也表示確實要痛加檢討。
記者莊蕙如／台北報導
管碧玲在立法院內政委員會答詢時強調，今年就可以執行擬定補足裝備與設備的計畫，備受爭議的秘錄器缺的數量很快也統計出來。而針對該事件的善後處理，海委會已責成海巡署成立策進小組，重新審查並檢討勤務管理、裝設備管理，以及最被關切的通報和蒐證問題。管碧玲表示「確實有不足之處，我要再度在這裡表達高度的不捨、遺憾和高度哀悼」。
管碧玲也提到，類似事件19年前發生過一次，19年後的今天再發生一次，執法的目標是要免於傷亡，這是最重要的目標，對於沒有蒐證好造成的影響、社會的議論與傷痛是非常嚴重的。海巡署的副署長（許靜芝）已在記者會公開道歉，海巡署長周美伍也已經在上香和與家屬的接觸的過程中表示歉意。
關於未來的方針，管碧玲強調自己去年就任後從當年3月開始就責成海巡署，並對設備做徹底盤點，該計畫在今年1月份成功通過，將於4月28日成立的建案中長期來推動，預計斥資10億元，將原本平滑式預算改為「一次補足、逐年汰換」的方式來完成清點裝備、補充備品。其中也包括了密錄器、救生的所有設備與個人裝備。