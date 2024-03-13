合作金城武爆紅！日本名導佐藤嗣麻子來台揭幕《陰陽師0》首映

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片不僅網羅山崎賢人、染谷將太、奈緒、北村一輝、小林薰、安藤政信、國村隼等精采陣容，更找來日本咒術專家加門七海擔任顧問，《咒術迴戰》「七海建人」人氣聲優津田健次郎助陣旁白，加上華麗十足的視覺特效，揭開日本最強咒術師安倍晴明的不同面貌。
香港導演袁劍偉2016年曾以《暗色天堂》為金馬奇幻影展開幕，這回他將帶著好評如潮的劫盜喜劇新作《盜月者》再度來台。《盜月者》集結香港新一代爆紅偶像MIRROR呂爵安、盧瀚霆、姜濤，聯手金馬獎最佳男配角白只與實力派男星張繼聰，從一支各方勢力角逐的傳奇名錶所展開的跨國任務，一邊破解密碼機關，另一頭還有黑道追殺槍戰，峰迴路轉的計中計劇情，絕對令人大呼過癮。
2024年金馬奇幻影展將於4月12日至21日展開，選片指南將在3月26日於台北文創大樓14樓文創會所舉辦、3月18日12:00在官網開放報名，並於3月31日正式開賣。更多精采片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道