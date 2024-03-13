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合作金城武爆紅！日本名導佐藤嗣麻子來台揭幕《陰陽師0》首映

▲日本名導佐藤嗣麻子曾合作金城武廣為人知，來台揭幕金馬奇幻影展開幕片《陰陽師0》。（圖／金馬執委會）
▲日本名導佐藤嗣麻子曾合作金城武廣為人知，來台揭幕金馬奇幻影展開幕片《陰陽師0》。（圖／金馬執委會）

記者黃雅琪／綜合報導

2024第15屆金馬奇幻影展即將於4月12日至21日熱鬧展開！今（13）日公布本屆開幕片，邀來曾合作金城武的日本名導佐藤嗣麻子，率山崎賢人、染谷將太主演的奇幻新作《陰陽師0》，為史上最強咒術師安倍晴明寫下全新篇章。

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▲2024金馬奇幻影展開幕片《陰陽師0》。（圖／金馬執委會）
▲2024金馬奇幻影展開幕片《陰陽師0》。（圖／金馬執委會）
日本名導佐藤嗣麻子曾與金城武合作《K-20怪人二十面相》，廣為台灣影迷所知。新作《陰陽師0》改編以日本咒術師安倍晴明為主角的同名小說，並邀來原作夢枕獏協助監製全新故事。電影講述：學生時期的安倍晴明，一心想揭開父母遇害之謎，在貴族之子源博雅委託調查皇族奇異事件的同時，同儕也離奇死亡，各種異象謎團即將解咒，真相讓人不寒而慄。

影片不僅網羅山崎賢人、染谷將太、奈緒、北村一輝、小林薰、安藤政信、國村隼等精采陣容，更找來日本咒術專家加門七海擔任顧問，《咒術迴戰》「七海建人」人氣聲優津田健次郎助陣旁白，加上華麗十足的視覺特效，揭開日本最強咒術師安倍晴明的不同面貌。

▲金馬奇幻影展特別放映《盜月者》，由張繼聰（左）、MIRROR姜濤領銜主演。（圖／金馬執委會）
▲金馬奇幻影展特別放映《盜月者》，由張繼聰（左）、MIRROR姜濤領銜主演。（圖／金馬執委會）
香港導演袁劍偉2016年曾以《暗色天堂》為金馬奇幻影展開幕，這回他將帶著好評如潮的劫盜喜劇新作《盜月者》再度來台。《盜月者》集結香港新一代爆紅偶像MIRROR呂爵安、盧瀚霆、姜濤，聯手金馬獎最佳男配角白只與實力派男星張繼聰，從一支各方勢力角逐的傳奇名錶所展開的跨國任務，一邊破解密碼機關，另一頭還有黑道追殺槍戰，峰迴路轉的計中計劇情，絕對令人大呼過癮。

2024年金馬奇幻影展將於4月12日至21日展開，選片指南將在3月26日於台北文創大樓14樓文創會所舉辦、3月18日12:00在官網開放報名，並於3月31日正式開賣。更多精采片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

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