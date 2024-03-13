民視被爆棄馬俊麟保王瞳！「王不見王」潛規則瘋傳 製作人回應了
藝人王瞳2月以工地最美女怪手「葉小葉」一角加入民視八點檔《愛的榮耀》，反觀開播的元老班底馬俊麟已消失在劇情之中，這讓「有王沒馬、有馬沒王」的陰謀論越演越烈，對此，製作人王珮華否認兩人不同台，「《愛的榮耀》故事結構一直在疊加，近期劇情轉折，增加了些新角色，相對有些既有線路會暫時休息。」
記者羅凌筠／台北報導
馬俊麟2019年與王瞳發生不倫戀，在民視演出機會大幅減少，中間還跳槽去三立拍《一家團圓》，自嘲要「重新做人」，不過去年8月他再回民視，拍八點檔《愛的榮耀》，製作人王珮華與他簽好「安心條款」，限制馬俊麟不要把戲裡的感情帶回家，讓馬俊麟太太安心，開玩笑說違約金要比200萬元再高一點。
無奈馬俊麟的角色是個偷吃小三的渣男醫生「江柏文」，周旋在正宮傅小芸跟小三周宇柔之間，入戲的觀眾痛批他是「本色演出」，馬俊麟為此回應：「謝謝你們一直提醒我，我永遠都是錯的，我永遠不應該忘記自己是不對的，我應該永遠為我的錯誤付出代價。這個罪的刑度是終身，一輩子應該在恥辱柱上慚（懺）悔。」撐了70集之後，這個角色已經消失。
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