不只除三害！《周處》成帶貨王 「小豬錶」紅了「淘寶也斷貨」
由男星阮經天主演的國片《周處除三害》近日在中國爆紅，票房成績亮眼，一度還登上中國微博熱搜，票房已直逼人民幣3.7億元。不過令人感到意外的是，《周處》男主角陳桂林不僅「除三害」，還成為了「帶貨王」，在劇中佩戴的粉色小豬手錶意外爆紅，成為熱搜商品外，還在淘寶賣到斷貨。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，阮經天在《周處除三害》飾演通緝犯陳桂林，原本自大張狂的他意外得知自己身懷絕症，決定在死前把通緝名單上的前兩名通緝犯除去。片中精彩的武打戲，加上亡命之徒的末日情節，以及對於邪教的反諷，吸引觀眾目光。不過除了阮經天、陳桂林等成為熱搜字詞之外，還有一個劇中出現的物品意外爆紅，就是陳桂林手上戴的「粉紅小豬手錶」。
由於陳桂林被通緝多年，一直未能照顧病重的祖母，直到再次重現江湖時，祖母已不在人世。陳桂林在祖母的遺物中，發現祖母從來沒有花過陳桂林非法得來的一分一毫，只在去世前買了一支台幣300元的粉紅小豬手錶，成為唯一的遺物，自此陳桂林便隨身配戴。
沒想到隨著《周處除三害》電影上映，在阮經天加持之下，「陳桂林同款」的粉紅小豬手錶成為了網友熱搜商品，中國電商平台淘寶更火速出現了「陳桂林同款」，一個要價58元人民幣（約台幣247）。
不少中國網友在網上尋找同款粉紅小豬手錶，一度還衝到淘寶熱搜榜第3名，「陳桂林同款手錶」熱度衝破754萬，也引來多家店舖的爭售，但目前幾乎全是預售狀態，即沒有現貨，工廠正在加緊生產中。
有網友表示，「帶上這塊錶，看誰還敢惹我！」另外還能在微博上看見網友自己DIY，將配戴的智慧型手錶錶面改成了「小豬，搞笑表示，「感覺到現在的我強的可怕 」。