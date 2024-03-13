因警未出示拘票正本　蘇丹紅案主嫌李彥廷提審成功當庭獲釋

高市第1季開發區土地標售　12筆優質建地登場

▲第71期重劃區位於三民區高雄火車站區域，本季推出2筆特定商業區土地標售。（圖／高市府地政局提供）
▲第71期重劃區位於三民區高雄火車站區域，本季推出2筆特定商業區土地標售。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄市政府地政局113年度第1季開發區土地標售，共計推出12標12筆優質建地，訂於3月27日開標，合計總底價19億4660萬5607元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
地政局表示，第71期重劃區，位於三民區高雄火車站區域，開發完成後，鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷的優質生活圈，本季地政局推出2筆特定商業區土地標售，1筆面積約516坪，臨鐵新二街；另1筆面積約355坪，位於大港街及10米建國二路190巷，2筆土地皆近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，住商皆宜。

▲高市113年度第1季開發區土地標售海報位置圖。（圖／高市府地政局提供）
▲高市113年度第1季開發區土地標售海報位置圖。（圖／高市府地政局提供）
高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境。地政局本季釋出3筆土地，1筆第三種商業區土地，面積約706坪，地形方正，臨大學10街及大學27街，近台十七線及中和兒童公園，為興建優質住商大樓首選；另2筆為住宅區土地，分別位於援中路及大學28街，可規劃為透天住宅使用。

中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出2筆住四土地，1筆角地臨九如三路及德勝街，面積約73坪；另1筆相鄰土地，位於德勝街，面積約59坪，皆面對中都溼地公園，擁有景觀第一排優勢，附近九如陸橋拆除工程已於今年動工，未來交通與景觀優化，前景可期。

▲高市113年度第1季開發區土地標售海報封面。（圖／高市府地政局提供）
▲高市113年度第1季開發區土地標售海報封面。（圖／高市府地政局提供）
第92期重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。本季推出1筆住宅區土地，臨安樂一街及8米道路，面積約204坪，可規劃新加坡式住宅。

鳳青重劃區近澄清湖風景區，緊鄰鳳山熱帶園藝試驗所，休閒環境優，目前已形成優質住宅群落，本季推出本區最後1筆抵費地，面積約150坪，位於文龍東路，近文德國小，基地方整易於規劃。

另第6期重劃區、林園及湖內農地重劃區各推出1筆土地，供投標人多種選擇。

第1季土地標售作業於113年3月13日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。

檢方抗告成功　蘇丹紅主嫌李彥廷二度聲押庭裁定收押禁見

高捷紅線延伸岡山車站展開行車測試　拚6月底通車

中央捷運經費獨厚高雄？高捷局：按地方財力級次補助

林欽榮視察高捷岡山車站工區　拚6月底通車試營運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞