高市第1季開發區土地標售　12筆優質建地登場

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高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境。地政局本季釋出3筆土地，1筆第三種商業區土地，面積約706坪，地形方正，臨大學10街及大學27街，近台十七線及中和兒童公園，為興建優質住商大樓首選；另2筆為住宅區土地，分別位於援中路及大學28街，可規劃為透天住宅使用。
中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出2筆住四土地，1筆角地臨九如三路及德勝街，面積約73坪；另1筆相鄰土地，位於德勝街，面積約59坪，皆面對中都溼地公園，擁有景觀第一排優勢，附近九如陸橋拆除工程已於今年動工，未來交通與景觀優化，前景可期。
第92期重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。本季推出1筆住宅區土地，臨安樂一街及8米道路，面積約204坪，可規劃新加坡式住宅。
鳳青重劃區近澄清湖風景區，緊鄰鳳山熱帶園藝試驗所，休閒環境優，目前已形成優質住宅群落，本季推出本區最後1筆抵費地，面積約150坪，位於文龍東路，近文德國小，基地方整易於規劃。
另第6期重劃區、林園及湖內農地重劃區各推出1筆土地，供投標人多種選擇。
第1季土地標售作業於113年3月13日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。