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AI半導體讓矽智財IP商機大爆發　台積電供應鏈成「千金股」製造機

▲AI市場盛世來臨，擁有先進製程的台積電成最大受益者，半導體IP業者在晶片開發階段角色愈來愈重，現在對他們來說是成長的黃金時刻。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲AI市場盛世來臨，擁有先進製程的台積電成最大受益者，半導體IP業者在晶片開發階段角色愈來愈重，現在對他們來說是成長的黃金時刻。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）

記者魏妤庭／台北報導

AI已是今（2024）年最熱門的關鍵字，各家國際雲端服務大廠如微軟、亞馬遜、臉書、谷歌都投入應用服務建置，晶片大廠也相互結盟爭霸，擁有先進製程技術的台積電，成為最大受益者，取得台積電認證的台灣IP業者，更是其中最賺的贏家。

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根據最新一期《財訊》雙週刊製作「矽智財神祕軍團」專題指出，力旺初掛牌時候，許多人對IP（矽智財）還是一頭霧水，如今力旺股票一度攻上3000元大觀，而其他台灣IP大廠如世芯、創意、Ｍ31，股價也都超過千元以上。使得市場投資人從驚訝到接受高股價成為常態，才能了解這波漲勢，是AI半導體盛世降臨的先聲。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，半導體IP業者在晶片開發階段的角色愈來愈吃重，這和半導體製程愈來愈先進，有著密切關聯性。他將半導體產業專業分工比喻成交響樂團，IC設計公司就是一個交響樂團，需配置各種樂器演奏者，才能組合出專屬自己的風格。而演奏者就是各類IP業者。IP服務業者則是幫交響樂團（IC設計公司）找到適合的演奏者（IP），讓交響樂團可以順利演奏專屬樂章。

微軟、亞馬遜、臉書、谷歌等4大雲端服務供應商，已經全面投入相關應用服務建置，不僅帶動雲端資料中心需求AI晶片，各種終端應用也都與AI結合，使得專門為AI及高效能運算進行客製化特定應用晶片（ASIC）需求爆增，設計更為複雜，進一步帶動相關IP需求，推升業者營收大爆發。

以台灣的狀況來看，不論輝達GPU、谷歌、亞馬遜、微軟等科技大廠鎖採用的ASIC晶片，都不得不投片給擁有7奈米以下先進製程的台積電，因此，台廠IP一旦通過台積電認證，等同於先卡位台積電的先進製程，有近水樓台先得月的優勢。而部分IP業者更因為提供代投晶圓代工廠服務，成為國際科技大廠取得產能的關鍵。

除台積電陣營IP業者享受這塊大餅，像是智原取得安謀平台認證，也爭取到國際大廠訂單。台廠IP業者都積極打入台積電、安謀或英特爾陣營生態系，以滿足IC大廠為了縮短研發時間需求，提供一次滿足晶片研發的需求，對IP業者來說，現在是成長的黃金時刻。

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