AI半導體讓矽智財IP商機大爆發　台積電供應鏈成「千金股」製造機

我是廣告 請繼續往下閱讀
工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，半導體IP業者在晶片開發階段的角色愈來愈吃重，這和半導體製程愈來愈先進，有著密切關聯性。他將半導體產業專業分工比喻成交響樂團，IC設計公司就是一個交響樂團，需配置各種樂器演奏者，才能組合出專屬自己的風格。而演奏者就是各類IP業者。IP服務業者則是幫交響樂團（IC設計公司）找到適合的演奏者（IP），讓交響樂團可以順利演奏專屬樂章。
微軟、亞馬遜、臉書、谷歌等4大雲端服務供應商，已經全面投入相關應用服務建置，不僅帶動雲端資料中心需求AI晶片，各種終端應用也都與AI結合，使得專門為AI及高效能運算進行客製化特定應用晶片（ASIC）需求爆增，設計更為複雜，進一步帶動相關IP需求，推升業者營收大爆發。
以台灣的狀況來看，不論輝達GPU、谷歌、亞馬遜、微軟等科技大廠鎖採用的ASIC晶片，都不得不投片給擁有7奈米以下先進製程的台積電，因此，台廠IP一旦通過台積電認證，等同於先卡位台積電的先進製程，有近水樓台先得月的優勢。而部分IP業者更因為提供代投晶圓代工廠服務，成為國際科技大廠取得產能的關鍵。
除台積電陣營IP業者享受這塊大餅，像是智原取得安謀平台認證，也爭取到國際大廠訂單。台廠IP業者都積極打入台積電、安謀或英特爾陣營生態系，以滿足IC大廠為了縮短研發時間需求，提供一次滿足晶片研發的需求，對IP業者來說，現在是成長的黃金時刻。