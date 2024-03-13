包庇基市東岸停車場促參OT案？財部4點回應　並尊重司法判決　

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二、基隆市東岸停車場無OT案轉為ROT案的情形。促參司指出，經檢視基隆市東岸停車場案投資契約，明訂該案為OT案，其公共建設為既有停車場委託營運，公共建設類別屬交通建設，契約亦明訂另將1樓商場及頂樓廣場委託經營，為附屬事業，該案在105年經該市府核定增建2樓至4樓商場，屬附屬事業的增建，非屬促參法所訂「政府現有建設」的增建、改建及修建，因此並無促參法所稱ROT案的適用，亦無OT案轉為ROT案的情形。
三、財政部尊重主辦機關權責，無包庇情形。促參司表示，基隆市政府在105年9月9日函請財政部促參司就「民間機構得否依招商文件及投資契約規範於履約期間增加投資」釋疑，因依促參法第12條規定「主辦機關與民間機構之權利義務，除促參法另有規定外，依投資契約之約定」，除該案既無OT案轉為ROT案適用之虞，且財政部推動促參司基於尊重主辦機關權責，請基市府依據投資契約約定，本權責核處，並無疑義，並無外界所稱「由地方首長依個案判斷」，也無外界所稱包庇的情事。
四、附屬事業的增建應依投資契約約定及程序辦理。促參司說，基隆市東岸停車場案自始為OT案，至於得否增建商場作為附屬事業，應由主辦機關及民間機構依投資契約約定及程序辦理。