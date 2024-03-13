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西門町商圈大復甦！人潮恢復疫情前9成　力道超車東區、中山南京

▲西門町商圈強勢復甦，成為台北市最夯商圈，不僅人潮恢復到疫情前9成，復甦力道更超過東區及中山南京商圈。（圖／記者葉盛耀攝）
▲西門町商圈強勢復甦，成為台北市最夯商圈，不僅人潮恢復到疫情前9成，復甦力道更超過東區及中山南京商圈。（圖／記者葉盛耀攝）

記者魏妤庭／台北報導

原本受到疫情影響，觀光客、人流大幅減少，讓許多店家、業者苦哈哈，但隨著疫情逐漸過去，也開始逐漸復甦。其中，受到年輕客群及觀光人潮群聚的西門町，如今強勢復甦成為台北市最夯商圈，新業種及新租客更是為西門町帶來新的成長動能，塑造出不同以往的新面貌。

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今年台北燈會在西門町舉行，大批人潮湧入將西門町擠得好不熱鬧。不過，根據《財訊》雙週刊製作「西門町強勢復甦」專題指出，實際上早在農曆春節前4、5個月，西門町就有一次商家展店卡位，搶賺春節、寒假連續假期商機。在地房仲轉述租客店家新生，直說「大家都沒想到這次連續假期生意特別得好，笑稱真的是賭對進場時機！」。

文中也採訪第一太平戴維斯資深協理丁玟甄，並提到西門町燈節湧現人潮，觀光客是有感回流，從捷運西門站旅運人次來看，今（2024）年1月人流量420萬人次，與2019年疫情前同期464萬人次相比，人潮已經恢復到疫情前的9成。另去年下半年，西門站進出人次達到2436萬，也比前年同期成長26.7%。

此外，觀光客人潮回流，內需消費強勁也帶動西門店面租金水準從2021年谷底反彈回升，根據信義房屋統計實價揭露資料，台北市去年13筆每坪租金單價破萬元的店面中，西門町就佔8筆。成都路鄰近捷運西門站6號出口旁的16.8坪店面，月租達到30萬元，換算單坪月租金1.77萬元，創下去年台北市新高。比較台北市商圈，西門商圈在疫情三級警戒期間，空置率最高達到23.12%，但隨著西門商圈以最快速度復活，2023年第4季降到4.7%，復甦力道超過東區及中山南京商圈。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍指出，疫情後的西門町像是浴火鳳凰，舊有店家回歸，新面孔進駐，為西門町帶來新風貌。而商圈獨有特色不僅吸引年輕世代族群，更是觀光客必到的據點。

此外，文中也盤點各家餐飲集團，舉凡王品、築間、馬辣、樂多多等旗下餐飲品牌都搶進西門町插旗。旅館業也罕見出現國際連鎖飯店品牌，日系索拉利亞西鐵、相鐵飯店陸續開幕，將鎖定引進日本團客與自由行旅客入住。

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