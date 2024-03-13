西門町商圈大復甦！人潮恢復疫情前9成　力道超車東區、中山南京

我是廣告 請繼續往下閱讀
文中也採訪第一太平戴維斯資深協理丁玟甄，並提到西門町燈節湧現人潮，觀光客是有感回流，從捷運西門站旅運人次來看，今（2024）年1月人流量420萬人次，與2019年疫情前同期464萬人次相比，人潮已經恢復到疫情前的9成。另去年下半年，西門站進出人次達到2436萬，也比前年同期成長26.7%。
此外，觀光客人潮回流，內需消費強勁也帶動西門店面租金水準從2021年谷底反彈回升，根據信義房屋統計實價揭露資料，台北市去年13筆每坪租金單價破萬元的店面中，西門町就佔8筆。成都路鄰近捷運西門站6號出口旁的16.8坪店面，月租達到30萬元，換算單坪月租金1.77萬元，創下去年台北市新高。比較台北市商圈，西門商圈在疫情三級警戒期間，空置率最高達到23.12%，但隨著西門商圈以最快速度復活，2023年第4季降到4.7%，復甦力道超過東區及中山南京商圈。
西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍指出，疫情後的西門町像是浴火鳳凰，舊有店家回歸，新面孔進駐，為西門町帶來新風貌。而商圈獨有特色不僅吸引年輕世代族群，更是觀光客必到的據點。
此外，文中也盤點各家餐飲集團，舉凡王品、築間、馬辣、樂多多等旗下餐飲品牌都搶進西門町插旗。旅館業也罕見出現國際連鎖飯店品牌，日系索拉利亞西鐵、相鐵飯店陸續開幕，將鎖定引進日本團客與自由行旅客入住。