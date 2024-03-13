批汪小菲「邊詆毀邊示愛」！大S經紀人獲不起訴：終於塵埃落定
汪小菲和大S（徐熙媛）恩怨難了，連身邊的人也遭波及，日前他一度宣稱仍愛著前妻，還想跟大S復婚，結果被大S經紀人廖瑋琪狠批「邊詆毀邊示愛」，汪小菲怒告對方加重誹謗罪，指控她挑撥夫妻感情，沒想到法院認定廖瑋琪只是轉達當事人大S的心情，沒有犯罪意圖故不起訴，廖瑋琪今（13）日獲知結果出爐，很開心一早收到好消息，終於塵埃落定。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲這幾年跟大S隔空交火，態度反覆令人難以捉摸，他不滿大S再婚具俊曄，爆料說男方跑回韓國，大S確診無人照料，想要貢獻一己之力照顧前妻，沒想到廖瑋琪替大S發表4點聲明狠狠打臉，批評他「一邊詆毀又一邊示愛」、「以愛之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理」，引來汪小菲提告，要求廖女3天內道歉未獲回應。
檢方調查事實後認為，廖女是依據大S的認知判斷，替大S發表聲明澄清或抒發情緒，並非憑空杜撰詆毀汪，沒有妨害名譽犯意，因此將她不起訴。大S經紀人廖瑋琪向《NOWnews今日新聞》表示：「很開心一早聽到這個好消息，很謝謝大家這段時間的加油打氣，終於塵埃落定！」
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