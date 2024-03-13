國泰金上修今年GDP至3%　估美6月降息、台灣央行下周利率續凍

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不過，由於4月面臨電價調整壓力，加上520總統正式就職前，兩岸緊張情勢不易明顯舒緩，內需成長將相對遲緩，國泰台大產學合作團隊評估，第2季台灣經濟氣候將呈現景氣轉弱之「陰」，出現機率將在6成以上。
另外，徐之強說，雖然美國Fed等主要央行降息時點延後，但今年將啟動降息的觀點不變，第1季全球金融情勢大致維持寬鬆，並研判Fed今年降息幅度可能和緩，加上台灣通膨尚需反應電價調漲，台灣央行將持續維持利率不變，第二季台灣金融情勢指數（FCI）將續處「寬鬆」區間。
他進一步指出，隨美國經濟數據展現韌性且Fed官員談話對通膨走勢持謹慎態度，美國3月降息機率已大幅消褪，研判下週FOMC會議將再度維持利率不變，同時今年6月有望展開降息，全年可能降息3碼。同時，鑑於Fed今年降息預期幅度和緩，加上台灣通膨尚需反應電價調漲，研判台灣央行下週也將維持利率不變。
不過，他也提醒，今年仍有6大變數影響台灣經濟成長與金融情勢，包括1、台灣電價調漲，對民間消費及企業投資成長帶來衝擊；2、美、歐核心通膨降速不如預期，左右啟動降息時點及幅度；3、全球製造業復甦仍疲，服務業轉弱，整體需求遞延；4、中國房市持續低迷，政策刺激仍未見效，經濟成長保5有難度；5、國際地緣政治風險持續，相關戰事與美中爭端不確定性仍存；6、人工智能應用可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。