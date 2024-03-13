許維恩心疼1歲童受虐枉死！噴發母愛喊話：來到我身邊
新北市1歲童遭保母虐待致死，殘忍拔掉10根手指甲，引發社會輿論群情激憤，不少為人父母的明星，對於這件社會新聞相當痛心，紛紛跳出來呼籲政府重視幼童的權益，避免憾事重演，42歲女星許維恩努力拚二胎，母愛大噴發的她忍不住喊話：「希望在天上這可愛的天使，能有機會投胎到更美好的家庭，我很願意讓你來到我身邊」。
記者江芷稜／綜合報導
許維恩2021年與小6歲的王家梁閃婚，當時年齡已高達40歲，仍未放棄生子念頭，她積極求子做試管嬰兒，忍受取卵的疼痛，過程歷經艱辛，還被酸民諷刺「可以不要生啊」、「把女人當生產工具」，老公王家梁憤怒回嗆網友，最後終於懷孕成功，2023年6月順利生下女兒「忒忒」，非常喜歡小孩的兩人，也積極繼續拚第二胎。
看到媒體不斷播報1歲童受虐新聞，許維恩坦言，不敢點進去看詳細的受虐過程，實在是太可怕了，真的心很沉痛，好心疼、難過，「一個這麼小的寶貝，怎麼會捨得做這樣的殘暴和這樣對待，小孩和寶寶是最純真、最珍貴的」。
她表示社會少子化，應該好好保護這些寶貝孩子們，痛批施虐的保姆姊妹行為和心態已經扭曲了，真的好狠、好壞。許維恩向這個離世的小天使喊話，如果有機會的話投胎到更美好的家庭，自己不排斥當他的媽媽，「我很願意讓你來到我身邊」。這番話讓人為之鼻酸，網友稱讚她人美心更美，「真的像妳這樣人美心善的好父母應該多生幾個」、「如果能來的妳身邊，一定是很幸福的」。
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