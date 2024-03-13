不只是白色情人節！天文館：314還是「圓周率日」、愛因斯坦生日
明天是314白色情人節，台北市天文館今（13）日表示，314是有情人的白色情人節，也是科學人的圓周率（π）日，當時是古希臘數學家阿基米德、南宋的祖沖之，一直到現代超級電腦，都在追求圓周率神奇數字的極限，而最新的計算已經達到小數點下10的14次方位，成為人類所知最精確的數字。而在宇宙中，π的蹤影也無所不在，例如星體的形狀、弦的振動函數、統計學上的常態分布，甚至量子物理中的普朗克常數等，都與π的關係密不可分。美國麻省理工學院為了紀念這個重要的數字，在1988年將3月14日訂為圓周率日（π-Day），而愛因斯坦（Albert Einstein）出生與霍金（Stephen Hawking）逝世恰好也都在這一天，為π日再添科學傳奇。
記者林莞茜／綜合報導
台北市立天文館提到，1879年π日出生的愛因斯坦，在廣義相對論中預測了「黑洞」的存在、「重力透鏡」與「重力波」等現象，雖然當時科技尚無法證明，但百年後都一一獲得驗證。而在2018年π日逝世的霍金，則是以愛因斯坦的理論為基礎，提出讓黑洞蒸發消失的「霍金輻射」，以及證明宇宙大霹靂是愛因斯坦方程式的必要條件，在宇宙論的發展上帶來突破性的建樹。兩人的成就均對世界產生深遠的影響。
圓周率是最重要的常數之一，但設立圓周率日的意義不僅在歌詠數學的美妙，也紀念這兩位在宇宙學上留下不朽貢獻的偉大科學家，以啟發後人能站在巨人的肩膀上，接續探索宇宙的真相與本質。美國太空總署每年都會為π日舉辦「NASA Pi Day挑戰」活動，透過一系列與真實太空任務相關的問題，引導人們如何運用數學來解決現實世界的各種挑戰。