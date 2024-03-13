峮峮「原味親簽球衣」炸裂！拍賣金額突破天際 粉絲直呼太誇張
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters「峮峮」擁有甜美可愛的外表，在YouTube上憑藉應援影片《炸裂！陳子豪》一路紅到日本，一直是粉絲們心目中的「應援女神」。3月初中信兄弟啦啦隊舉辦慈善義賣拍賣活動，峮峮的親筆簽名球衣在經歷多達75次喊價，最終拍賣金額突破天際，以16萬8000元成交，粉絲們看到激烈成果後，紛紛直呼：「太誇張！」
記者張一笙／綜合報導
中信兄弟啦啦隊3月初與《蒲公英教育基金會》及《點燃生命之火基金會》合作，推出17位Passion Sisters成員的絕版親筆簽名球衣做拍賣。峮峮的親筆簽名球衣在經過75次的出價後，最終以16萬8000元結標，再度蟬聯義賣金額冠軍。
事實上，峮峮在2022年就曾拿出「2018實戰中字簽名球衣」出來做義賣，在當時以18萬2000元的金額結標，成為該年度的第一名。時隔2年球團再次舉辦慈善義賣，仍然以突破天際的金額再度蟬聯第一名寶座。
峮峮2016年出道，參與過不少廣告代言演出，同時也拍攝過網路劇及電視劇。2020年有網友在YouTube頻道上上傳一部峮峮跳著中信兄弟球員陳子豪的應援曲，影片突破637萬人觀看，一舉讓《炸裂！陳子豪》成為粉絲們口中的「世界名曲」，不少日本粉絲都在底下留言：「看了一分多鐘，我還是不知道誰是陳子豪」、「雖然我真的不認識陳子豪，但真的很感謝他」，也有台灣粉絲在頻道一群日本人留言中笑著表示：「恭喜你在一堆日本留言裡找到繁體字」，可見峮峮在台灣和日本都具高人氣。
隨著影片爆紅，峮峮2021年在中視《飢餓遊戲》網路票選「女主持爭霸戰」環節中，以第一名的投票數獲選為節目主持群之一，與孫協志、王仁甫、許孟哲及蔡黃汝等人合作搭檔，更在2023年榮獲第58屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，成功鍍金。
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