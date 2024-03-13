蘋果造車夢碎！虛擲10年光陰　外媒批庫克「優柔寡斷、目光短淺」

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古爾曼指出，蘋果在2014年就提出造車計畫，希望找到公司在iPhone以外的前景，然而，這個關鍵項目卻因公司高層的優柔寡斷和意見分歧，以及造車領域遭遇的技術挑戰和汽車市場的冷酷競爭而陷入困境，並最終被取消。
古爾曼批評，庫克在大方向的策略面與執行的細節上，都經常與其他高階主管發生分歧，導致整個項目在開發過程中多次搖擺不定的改變。考慮到電動車市場的激烈競爭，蘋果退出並不是一個錯誤，但這整個過程依然是蘋果的巨大失敗，且到了該放棄的時刻，庫克依然無法拿出壯士斷腕的勇氣更早作出決斷。
《MacDailyNews》在報導中狠批，這不是蘋果第一次因「優柔寡斷、意見分歧」而浪費寶貴時間終導致陷入困境的項目，與其說這是偶然的失敗，不如說是蘋果近年的常態。已故創辦人賈伯斯早就注意到AI的潛力，Siri本來完全有機會成為首款生成式AI語音助理，但庫克卻忽略了，而將注意力放在電動車、VR頭戴裝置等項目。
報導最後質疑，或許執行長的職務超出了庫克的能力範圍，他只要維持公司的零售鏈運作並每年推出迭代產品就能維持表面上的成功，而當公司真的需要他提出未來的關鍵願景時，這位「優柔寡斷、目光短淺」的執行長只會持續追逐時下的熱門項目，結果就是讓蘋果過往的輝煌從領導階層開始傾塌。