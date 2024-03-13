阿沁否認吸毒：絕無使用不法物品！陪嫩妻面對 赴警局驗尿證清白
F.I.R.成員阿沁（黃漢青）日前離開20年的樂團，宣布正式畢業，展開一個人單飛的日子，小他14歲的嫩妻花花（李汶靜）帶著兩個可愛女兒，一起現身記者會為爸爸慶生祝福，一家四口看起來很幸福，未料今（13）日警方進行全國性掃毒，在花花台北市家中搜出二級毒品大麻，依法將她帶回警局偵訊。阿沁所屬的經紀公司「晴空未來音樂」發表聲明，強調阿沁絕無使用毒品，已經去警局親自驗尿，撇清與毒品關係，但無論如何花花都是他的太太，阿沁未來會陪她一起面對。
記者江芷稜／綜合報導
阿沁與太太2014年結婚，育有2個女兒，去年才砸6000萬台幣買下豪宅裝潢，擁有一家人的小窩，他將年收入千萬版稅全交給太太打理，並透過花花的網紅人脈，幫不少藝人製作單曲，夫妻於公於私都緊密結合。花花今日驚傳染毒一事，阿沁表示，早上出門開會，回家才知道此事，正在積極了解中。
晴空未來執行長Allen對於此事也相當錯愕，他感謝外界關心，並透露阿沁主動去警局驗尿配合調查，「阿沁剛剛已從警局平安回家。下午他得知消息後，立即主動至警局配合相關檢驗，已返家休息。各界不用擔心，阿沁確信自己從未使用過任何不法物品」，堅決否認染毒一事。阿沁也提到，「花花是結婚10年的另一半，未來有什麼事情將會一起面對，也會陪伴太太度過」，對於是否知情花花吸食大麻一事，經紀公司表示沒有過問，不便代為回答。
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