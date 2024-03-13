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陳零九遭爆過夜吳宗憲乾女兒！昔緋聞女傳是小三　3女星火大開噴

▲陳零九被爆帶「吳宗憲乾女兒」過夜，昔日的緋聞女友篠崎泫遭爆料是小三，「狼人殺班底」3女星曾在IG上暗指篠崎泫是狐狸精。（圖／記者吳翊緁攝）
▲陳零九被爆帶「吳宗憲乾女兒」過夜，昔日的緋聞女友篠崎泫遭爆料是小三，「狼人殺班底」3女星曾在IG上暗指篠崎泫是狐狸精。（圖／記者吳翊緁攝）

記者張一笙／綜合報導

台灣歌手陳零九1年前宣布與愛情長跑的網紅女友「呼呼」和平分手，今（13）日被目擊與綜藝天王吳宗憲當歌手的「第4個女兒」Miusa妙莎。異性緣極佳的陳零九過去曾被爆出與女友分手是因為「狼人殺女神」篠崎泫的介入，甚至連當時的狼人殺的班底紀卜心、徐凱希和荳荳（何紫妍）等人都在IG上火大開噴，暗指篠崎泫介入陳零九與前女友「呼呼」感情。

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▲陳零九與交往十年的女友呼呼和平分手，但據傳是因為篠崎泫介入2人之間感情。（圖／滾石唱片提供）
▲陳零九與交往十年的女友呼呼和平分手，但據傳是因為篠崎泫介入2人之間感情。（圖／滾石唱片提供）
陳零九與篠崎泫因錄製「狼人殺」節目相識，而後與「呼呼」分手，有粉絲發現紀卜心、徐凱希和荳荳3人都在IG限時動態上貼出「狐狸」、「綠茶」等圖及表情符號，暗指有人介入陳零九的感情當小三，凱希貼出狐狸照說「願大家人生都不要遇到」，紀卜心則火大開噴「現在才發現三觀不正的狐狸精最討厭」。有眼尖的粉絲發現，3人都在IG上同時取消對篠崎泫的關注，似乎有不少內情。

▲異性緣極佳的陳零九，與不少女藝人傳過緋聞。（圖／J's娛樂工廠提供）
▲異性緣極佳的陳零九，與不少女藝人傳過緋聞。（圖／J's娛樂工廠提供）
事實上，Miusa是受過吳宗憲培訓3年的藝人，因吳宗憲曾在節目上對Miusa說：「妳兩個月大的時候就沒有父親的愛，但不用害怕，老天爺就把妳交給我了。」因此被外界稱為「吳宗憲第4個女兒」。今陳零九被爆出帶Miusa回家過夜，2人共度17個小時，對此，Miusa經紀人和陳零九都表示，2人當晚是為了創作新歌才會聚在一起。

▲不少粉絲都在討論，誰才是陳零九（左）最後的歸屬。（圖／滾石唱片提供）
▲不少粉絲都在討論，誰才是陳零九（左）最後的歸屬。（圖／滾石唱片提供）
陳零九與網紅女友「呼呼」分手後，除了與篠崎泫傳緋聞，也曾和「鄉民女神」鄔又曦交往過密，也因常與「樂天女孩」成員琳妲拍攝情侶片，被粉絲們認為2人之間有曖昧。今又爆出與Miusa在家過夜，不少粉絲都在討論這名「創作才子」的歸屬會在哪一站。

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