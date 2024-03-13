汪小菲為未婚妻在台買房！抱怨「大S拒住北京」：不知怎麼想的
汪小菲和女星大S（徐熙媛）離婚後，感情生活備受關注，先是和大陸小模張穎穎糾纏許久，近來又搭上台灣網紅Mandy曼蒂，被愛沖昏頭的汪小菲甚至直接宣布婚約，日前在直播中更透露，他打算在台灣買房和女友同住，順便抱怨了當年和大S的往事。
記者吳昕蓓／綜合報導
汪小菲最近時常和照顧大S和兒女的保母小楊阿姨一起開直播，過程中他問到小楊阿姨在疫情期間的生活，對方也直言自己都不敢出門，汪小菲又接著問：「那他們呢？」小楊阿姨便回答「他們也不出門」，沒想到汪小菲竟開始碎念，「既然在哪都不出門，還能在北京生活多好」、「不知怎麼想的」。
過去大S住北京時，就常在社群平台抒發想念台灣的心情，「這樣，讓我在地球的生活，充滿思念。 北京好乾啊！每天被乾掉的鼻血堵住呼吸道，缺氧、心臟痛醒！長期住在北京的大眾，在下佩服！」後來實在是不習慣當地的生活，才和孩子一同定居在台灣，也因此汪小菲的抱怨被猜測是在講大S。
事實上，小楊阿姨熱衷拍抖音影片，自從和汪小菲一起直播後，她的粉絲已經累積到2萬多人，然而她拍攝抖音的地點都在大S家豪宅內部，也意外曝光裝潢擺設，引發外界猜測，一向注重隱私的大S是否會不開心，大S經紀人也無奈表示：「誰會希望自己家裡一直被曝光？又不是在開箱。」
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