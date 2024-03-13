虧損57億！萬海每股虧損2.07元「史上最慘」 配息1.5元創3年新低
貨櫃三雄之一萬海航運，今（13）日公布2023財報，全年合併營收年減61.3％，為1002.2億元；稅後虧損57.96億元，每股虧損2.07元，可說是史上最慘一年；2023年度現金股利1.5元，創3年新低，遠低於2022年的5元、2021現金10.5元與股票1.5元共計12元紀錄，以今日收盤價49元計算，現金殖利率3%。
記者林莞茜／綜合報導
萬海公布財報，2023年第四季單季稅後虧損38.77億，每股虧損1.39元，雖營收因貨量增加較上季度有所成長，但第四季度美元兌新台幣匯率大幅升值約1.5元，導致帳上匯兌損失約30億元。另考量公司穩健經營再檢視船舶效益、船齡及油耗等因素，且依會計準則，帳面認列船舶設備減損損失約新台幣26億，但均不影響公司營運。
另董事會也在考量國際政經情勢與市場景氣有在回升後，為兼顧長期股東權益，通過配發2023年度現金股利1.5元，此為近3年新低，以今日收盤價49元計算，現金殖利率3%。
展望今年，全球市場仍充滿挑戰，但受到市場供需、紅海緊張情勢持續，萬海稱將積極進行船隊調整及貨櫃汰舊換新等，並持續優化航線布局來提升公司競爭力。