亞洲第一美Clara來了！撂台語「狂說中文」 凍齡法寶全盤托出
曾經被美國時尚雜誌《MODE》評選為全球百大美女亞軍，有「亞洲第一美」封號的南韓女星Clara（李成敏、克拉拉），今（13）日旋風來台為醫美品牌站台，已經39歲的她，膚質、體態均保養得宜，凍齡外貌令人嘆服，Clara大方分享逆齡祕訣，除了平日對身材管理很自律，也會定期做醫美，她中文程度不錯，還秀幾句台語，透露去年為了台灣的小籠包和珍奶快閃台北。
記者楊穎軒／綜合報導
Clara一出場就說：「哩吼！哇喜克拉拉（你好！我是克拉拉），好開心來到這裡！」以台語和中文問好，她說自己非常愛某連鎖品牌的珍珠奶茶，以及小籠包等台灣菜，訪問過程中不時用中文回答問題，主持人阿Ken打趣稱讚：「中文比韓文好！」Clara還補充中文聽得懂一些，先前在中國大陸拍電影的她表示，自己邊拍戲邊學，富商老公也常去大陸工作，說得比她流利，才讓她的中文能力進步神速。
聊到保養之道，Clara認為年齡不應該成為美麗、自信的阻礙，她說自己每天至少運動1小時，睡前會拉筋，隨時保持愉快的心情也很重要，天性樂觀的Clara說，天天維持好心情對她而言不難，呼籲女生要寵自己，吃愛吃的美食、好好保養、投資醫美維持好狀態，而被問老公做什麼事情會讓她開心，Clara立刻回答：「只要是老公做的都喜歡！」大放閃光彈。
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